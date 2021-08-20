8月19日，银江股份公布2021年半年度业绩报告。报告显示，上半年公司营业收入10.90亿元，较去年同期持平，并加大了研发投入。

报告期内，公司结合市场需求和已有经验，推动全域交通AI治理走向场景化、精细化、综合化，形成了全域交通治理的新形态。对此，银江股份方面表示，城市交通治理从道路网治理走向全域交通治理，进一步拓展了城市交通治理的市场空间，同时也为公司信控领域错位发展带来了机会。

同时，银江股份在城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”理念的指引下，构建了“智慧党建为引领、智慧执法+智慧经济为双引擎、智慧平安+智慧防控为双保障、智慧民生为实现目标”的多元化全域智治平台，以打造以乡镇和街道级别的基层大脑，并以此为基层社会治理提供一揽子方案。

此外，报告期内，银江股份与华为的合作已由产品采购向战略生态协同方向发展，其共同推出的物联网智慧医院解决方案已取得良好市场反响。

(责编：董童、李源)