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神舟十二号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动全部既定任务

2021年08月20日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年8月20日14时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成此次出舱活动期间全部既定任务，航天员聂海胜、航天员刘伯明已安全返回天和核心舱，比原计划提前了约1小时，空间站阶段第二次航天员出舱活动取得圆满成功。

此次出舱活动，天地间大力协同、舱内外密切配合，先后完成了舱外扩展泵组安装、全景相机D抬升等任务，全过程顺利圆满，进一步检验了我国新一代舱外航天服的功能性能，检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。

目前，神舟十二号载人飞行任务已经进入第三个月。后续，航天员乘组将继续开展空间科学实验和技术试验，计划9月中旬返回东风着陆场。返回前，神舟飞船还将进行绕飞及径向交会试验。

(责编：赵竹青、吕骞)

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神舟十二号航天员第二次出舱精彩瞬间
　　人民网北京8月20日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年8月20日8时38分，航天员聂海胜成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门，随后，航天员聂海胜、航天员刘伯明身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱。…
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