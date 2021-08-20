人民网北京8月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.60%和2.75%。

人民银行表示，此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约730亿元，超过发行量的2.9倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

目前，人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，不仅丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，而且带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券。近年来，在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化，表明香港人民币央行票据对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

此前，人民银行在香港发行人民币央行票据是在6月24日，发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.54%。

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