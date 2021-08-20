航天员聂海胜站在机械臂上与地球“合影”。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京8月20日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年8月20日14时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成此次出舱活动期间全部既定任务，航天员聂海胜、航天员刘伯明已安全返回天和核心舱，比原计划提前了约1小时，空间站阶段第二次航天员出舱活动取得圆满成功。