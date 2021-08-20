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外汇局：7月外汇市场供求基本平衡 市场主体结售汇意愿总体稳定

2021年08月20日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日公布的7月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，7月银行结汇13900亿元人民币，售汇13268亿元人民币，结售汇顺差632亿元人民币。7月银行代客涉外收入33174亿元人民币，对外付款31988亿元人民币，涉外收付款顺差1186亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月份我国外汇市场供求基本平衡，市场主体结售汇意愿总体稳定，主要渠道跨境资金流出入合理有序、总体均衡。

2021年1-7月，银行累计结汇92181亿元人民币，累计售汇82790亿元人民币，累计结售汇顺差9392亿元人民币。按美元计值，2021年7月，银行结汇2147亿美元，售汇2049亿美元，结售汇顺差98亿美元。2021年1-7月，银行累计结汇14248亿美元，累计售汇12795亿美元，累计结售汇顺差1453亿美元。

2021年2021年1-7月，银行代客累计涉外收入217044亿元人民币，累计对外付款203630亿元人民币，累计涉外收付款顺差13414亿元人民币。按美元计值，2021年7月，银行代客涉外收入5124亿美元，对外付款4941亿美元，涉外收付款顺差183亿美元。2021年1-7月，银行代客累计涉外收入33543亿美元，累计对外付款31470亿美元，累计涉外收付款顺差2073亿美元。

谈及7月份我国外汇收支形势，王春英认为，7月份我国外汇市场供求基本平衡。从主要指标表现看，银行结售汇和非银行部门涉外收支均呈现顺差，规模分别为98亿美元、183亿美元，均低于上半年月均水平，表明外汇收支及外汇供求更加均衡。截至7月末，外汇储备余额为32359亿美元，较6月末增长0.68%，主要受非美货币相对美元走强、全球资产价格上涨等因素影响。

市场主体结售汇意愿总体稳定。7月份，结汇率与售汇率均与近几个月的平均水平相当，体现市场主体交易和预期基本稳定。其中，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为69%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%。

主要渠道跨境资金流出入合理有序、总体均衡。7月份，货物贸易跨境收支延续顺差格局，外商来华直接投资净流入保持高位；外资继续净增持境内债券，显示人民币资产的吸引力依然较强。另一方面，企业分红派息进入季节性高峰，与往年同期水平相当；服务贸易跨境资金净支付继续低位运行，境内主体对外直接投资总体稳定。

“当前，全球疫情仍在持续演变，世界经济不平衡复苏，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济持续稳定恢复，发展动力不断增强，金融市场双向开放稳步推进，外汇市场成熟度进一步提升，将为我国外汇收支形势平稳发展提供有力支撑。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)

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