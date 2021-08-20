人民网记者 车柯蒙

今年是西藏和平解放70周年。进入新时代，西藏已迈进全面小康，脱贫攻坚全面胜利，社会大局更加稳定、经济文化更加繁荣、生态环境更加良好、人民生活更加幸福。

在西藏取得全方位进步的征程中，税收政策持续助力。国家税务总局西藏自治区税务局党委书记、局长郭顺民在接受人民网记者采访时表示，70年来，党中央高度重视西藏工作，其中，税收政策为调控经济、调节分配发挥重要作用，极大地促进了西藏生产力发展。

发挥税收职能作用 促进西藏生产力发展

1980年，中央召开第一次西藏工作座谈会，决定对农牧民的生产经营活动免征一切税收。1994年，中央召开第三次西藏工作座谈会，按照“框架一致，体制衔接，适当变通、从轻从简”原则，实行西藏财税体制改革，在税收管理权限上赋予西藏比全国其他省、市更多的税收自主权。1994年以来，西藏加大在基础设施、节能环保、乡镇集体经济、高新技术产业等领域税收优惠政策支持，为吸引投资、改善民生、实现发展创造积极条件。

数据显示，“十三五”时期，西藏全区新增减税降费1058亿元，全区税务登记户数从2016年的12.04万户增至2020年的25.43万户，年均新增3.94万户，年均增长9.3%。高新技术企业实现减免9.08亿元，年均增长136.4%。

记者了解到，70年来，西藏税务部门始终聚焦“为国聚财、为民收税”主业，不断增强组织收入的能力，在加强重点地区、行业和企业税源监控、经济税收分析等方面取得长足进步，提升了西藏财政的造血功能。“十三五”时期，累计组织税费收入1721.4亿元，较“十二五”时期增长1.3倍，实现组织收入质量齐升。

郭顺民表示，作为综合管理服务部门，西藏税务部门始终坚持从服务发展大局的高度谋划税收工作，切实强化政治担当，加强对重大战略、重要任务、重点改革的支持，有效发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

持续提升纳税服务水平 优化税收营商环境

70年来，西藏税务部门深入推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化办税缴费便利化举措，努力打造负担更轻、办税更快、服务更好的税收营商环境，满足广大纳税人缴费人对活力市场的新需要新期待。

西藏税务部门如何推进办税缴费便利化，郭顺民向记者介绍了三方面举措：

一是用“简化”换取“增速”。先后取消60项税务证明事项，对符合规定的增值税纳税人年申报增值税次数由12次简并为4次；推行纳税人“承诺制”“容缺办理”等措施，实现95%以上优惠事项“免备案”，让办税资料更薄、办税流程更简。

二是从“管理”向“治理”转变。进一步创新征管方式，依托税收大数据和智能监控预警，构建“信用+风险”新型动态监管机制；优化税务执法方式，推行行政执法“三项制度”，深化信息化战法运用，提高依法打击涉税违法行为精度。“十三五”期间，西藏税务部门累计查办案件968件，查补收入15.83亿元，有力维护了公平公正的税收秩序。

三是从“优服务”走向“高品质”。深化12366纳税服务热线平台服务，建成“纳税人缴费人之家”，打造税费支持中心，全天候、多功能、优质化地提供咨询服务。

紧跟信息化建设步伐 提升税收征管效能

70年来，西藏税务部门坚定不移走科技兴税之路，紧跟全国税收信息化建设步伐，极大地提高了税收征管效能。

记者了解到，西藏税收信息化建设从20世纪90年代中期开始起步。1999年以前，税收信息化始于应用计算机处理税收会统、申报纳税等部分业务。1999年，税务总局税收征管信息系统在拉萨市区办税服务大厅和部分地市税务局投入运行，实现税务登记、税种登记、发票管理、纳税申报、税款征收、文书处理等计算机系统处理。2001年，金税二期广域网络投入运行，西藏税务系统建成高速、稳定的局域网络，实现税务总局、自治区税务局、地市税务局三级联网。2006年，开发“综合征管系统”，实现税务机关、业务人员、基层业务、业务环节的全面覆盖，提高系统的一体化水平。2011以来，完成西藏金税工程三期规划建设，实现税收会统自治区级集中核算，为税收业务开展提供强大的技术和系统支撑。

“十三五”时期，是西藏税务信息化发展最快的时期。税务信息“天路”在雪域高原架起并不断升级完善，为稳步提高税费服务保障能力提供支撑。西藏自治区电子税务局上线以来，全区实名注册纳税人10.08万户，累计系统访客863.98万户次，服务线上办理各类业务1930.64余万笔。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，依托信息化保障和税收大数据搭桥，西藏税务部门促成区内2273户企业原材料匹配供应，保产业链供应链稳定，助力企业复工复产，赢得纳税人的认可。

“新一代信息化技术的应用，切实改变了西藏办税缴费模式，实现办税缴费从‘跑马路’到‘走网路’，使信息化办税水平同步于全国。”郭顺民说。

郭顺民表示，新的历史时期，西藏税务部门将加强党对税收工作的领导，准确把握贯彻税收现代化“六大体系”“六大能力”要求，围绕自治区“稳定、发展、生态、强边”四件大事，进一步深化税收征管改革，深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，在践行新发展理念、服务新发展格局、推动高质量发展中展现新担当、实现新作为。

(责编：赵竹青、高雷)