余璐 魏宇翔 程娜

迎战台风“烟花”或许是人们对于今年“七下八上”防汛关键期最直观的印象，但是对于水利部门而言，它只是今年防汛工作中的一个缩影。

据统计，今年入汛以来，全国共有2718座次大中型水库拦蓄洪水达709亿立方米，减淹城镇862个（次），减淹耕地1049万亩，避免人员转移572万人，没有因为水库出现险情造成人员伤亡，有效保障了人民生命财产安全。

特殊的地理气候条件决定了我国水旱灾害长期存在，打好防御“主动仗”，始终是水利部门义不容辞的责任。

“防”字当先 强化“四预”：守住人民生命安全底线

江河洪水，“防住”为王。早在入汛前，水利部多次针对预测今年汛期台风生成数量、登陆影响我国数量等进行研判。在总结多年防御经验的基础上，强化了“预报、预警、预演、预案”措施，做到防患于未然。

今年的第6号台风“烟花”，是正面登陆我国的强台风。

7月18日2时，“烟花”正式生成于西北太平洋洋面，并不断向我国华东沿海地区逼近……

7月18日23时45分，国家水工程调度指挥中心灯火通明，面对台风“烟花”来袭的严峻形势，国家防总副总指挥、水利

部部长李国英主持召开的防汛会商会正在举行。“要尽可能延长预见期、提高准确度，密切关注并预报‘烟花’发展动态，提前做好其影响区暴雨洪水防御准备，坚决守住人民群众生命安全底线。”李国英说。

7月21日11时，“烟花”升级为强台风。当日2时，水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级。

周密部署 靠前指挥：以实际行动贯彻防汛要求

严重的汛情和灾情，时刻牵动着各界的心，水利部以实际行动贯彻防汛要求。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛会商。水利部供图

7月21日，李国英和水利部副部长陆桂华、刘伟平等水利部负责人第一时间在国家水工程调度指挥中心主持防汛连线会商，强调要按照国务院常务会议和国家防总专题会部署，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位作为防汛工作的根本目标和判别标准。会议明确从中小水库安全、重要堤防防守、重要基础设施防护等10个方面抓细抓实各项防范应对措施。

汛情就是命令。各级水利部门闻令即动。

太湖流域管理局将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级，强化工程调度，督促地方加强沿长江、沿杭州湾闸（泵）排水，加快预降河湖水位。

上海市启动防汛防台Ⅲ级应急响应，开启全市各排水闸全力排水，腾出库容4.7亿立方米。

江苏省启动防台风Ⅲ级应急响应，重点抓好水位预降，尽可能降低苏南运河水位，尽快降低洪泽湖水位，预降里下河地区水位。

浙江省将洪水预报加密至1小时一报，7月19日起，浙江省大中型水库预泄水量11.88亿立方米，沿海各平原排水11.7亿立方米……

7月22日，水利部信息中心预报“烟花”即将登陆并可能深入我国北方腹地。北方地区海河、淮河等流域前期极端强降雨引发的洪水尚未消退，并且由于常年不来大水，干部群众防汛抗洪经验不足，工程体系比较薄弱……一场严峻的考验即将来临。

水利部持续会商、研判部署，逐个流域逐条河流细化实化工作部署，强化水工程调度，并派出3个工作组提前赴上海、浙江等地指导开展台风强降雨防范工作。

下先手棋 打主动仗：应对举措跑在台风前面

7月25日中午12时30分，“烟花”在浙江舟山普陀登陆，中心附近最大风力13级。在舟山群岛短暂登陆后，７月25日下午起，“烟花”移入杭州湾，最终在26日9时50分前后在浙江嘉兴平湖市沿海地区再次登陆，成为1949年以来首个在浙江省两次登陆的台风。

由于“烟花”移动速度慢、覆盖范围广、水汽充足，极易出现大范围、持续性强降雨，导致江河洪水峰高量大，洪涝和山洪地质灾害发生几率高，加之恰逢天文大潮，形成了风、暴、潮、洪“四碰头”的极端不利局面。

7月25日17时，上海黄浦江、浙江甬江、钱塘江等河流支流共19条河流水位超警0.04～1.40米，其中姚江、慈江等7条河流超保证，姚江超历史；太湖周边及杭嘉湖地区有18个测站水位超警，浙江、上海、江苏共有6个潮位站超警……

“务必要把保障人民群众生命财产安全放在第一位。”7月25日，水利部与上海、江苏、浙江、安徽四省（市）水行政主管部门及水利部太湖流域管理局、长江水利委员会视频连线，李国英表示：“要以‘人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击’为目标，用扎实充分的准备工作应对台风暴雨洪水大考，坚决打赢这场硬仗。”

水利部太湖流域管理局调度太浦河、望虞河排水，预降太湖水位；协调江苏、浙江、上海沿长江、沿杭州湾、沿海口门全力排水；调度刚完成试运行的新孟河界牌水利枢纽闸泵联合投入排水，预降河网水位。上海市于24日20时启动防汛防台Ⅱ级应急响应；浙江省于24日13时将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅰ级；江苏省于25日9时将防台风应急响应提升至Ⅱ级。

台风“烟花”挟风裹雨一路北上，影响范围从太湖扩大到长江、淮河、海河、松辽等多个流域。

７月27日，水利部持续和太湖局、淮委、海委等流域管理机构会商，调度环太湖太浦闸、望亭立交逐步压减至关闸，减少太湖洪水下泄，缓解下游地区“风、暴、潮、洪”四碰头的极端不利局面。与此同时，流域周边沿江、沿杭州湾、沿海闸泵工程全力排水。

岳城水库全景。水利部供图

岳城水库是海河流域漳河上游的控制性枢纽工程。7月22日漳卫河发生2021年第1号洪水，关键时刻，岳城水库发挥出极大的拦洪削峰作用，入库洪峰流量达4860立方米每秒，全部拦蓄在库内，削峰率达100%。

７月28日晚，水利部召开防汛专题商会，会商认为，后期海河流域北系、松辽流域等还将有强降雨，综合考虑未来3天降雨、岳城水库调洪能力、下游河道行洪能力等，调度河北岳城水库关闭全部泄洪闸。

在岳城水库对洪水的有力阻击下，漳卫汇合后的卫运河洪峰平缓过流，行洪流量被精准控制在主槽最大过流能力内，全力避免了滩地淹没损失，有效减小了下游防洪风险。截至８月1日，岳城水库最大拦洪量3.21亿立方米，最大削峰率接近100%。“如果岳城水库不采取控泄措施，漳河洪水下泄后会与卫河洪水叠加，增大卫运河行洪流量。”水利部海河水利委员会水旱灾害防御处处长徐和龙分析，“因此，岳城水库闭闸错峰，对整个漳卫河系行洪是有利的。”

尼尔基水库泄洪。水利部供图

水利部松辽水利委员会统筹上下游，精细调度嫩江尼尔基水库，实现嫩江干流全线不超保；调度察尔森水库，减轻月亮泡防洪压力；协调丰满水库压减出流，减轻松花江干流防洪压力。浙江省水利厅指导各地实施预泄、预排、拦洪、错峰调度，台风影响期间，浙江省水库拦蓄15亿立方米，平原河网外排22.3亿立方米，有力保证了汛情总体可控。

着眼长远 总结经验：以周全之策应对后续硬仗

7月30日，“烟花”已变性为温带气旋，中央气象台20时对其停止编号。

同一天，财政部、水利部下达农业生产和水利救灾资金4.8亿元，用于支持河南等12个省（区、市）受灾地区水利工程设施修复工作，及时恢复防洪功能，切实保障防洪安全。

从7月25日在浙江登陆，到26日在浙江平湖二次登陆，再到30日停止编号，“烟花”在陆地维持时间约95小时，先后影响太湖、长江、淮河、黄河、海河、松辽6大流域14个省份，降水总量约1274亿立方米。“烟花”移动速度慢，在我国陆上滞留时间为1949年以来最长；累计雨量大，单点最大累计雨量超1000毫米；北上影响范围广，影响了9个省（市），50毫米及以上累计雨量覆盖面积达35.2万平方公里；综合强度强，风雨综合强度指数位列1961年以来第13高。

在此期间，面对多条江河发生超警以上洪水，水利部会同有关各方形成抵御台风的合力，精细调度水工程拦洪削峰错峰，最大程度发挥了水工程指挥调度、监测预报预警在防洪保安中的作用，确保了大江大河干堤无一决口，大中型水库无一垮坝，重要基础设施不受冲击，以水利人的担当遏制了“烟花”的强势。

台风虽已停编，但此次台风“烟花”暴雨洪水防御工作中也暴露出了一些问题，如太湖流域整体防洪能力偏低，太湖及周边区域洪水出路仍然不足；海河堤防防洪能力低，河道淤积严重，行洪能力不足；中小水库安全度汛问题突出，除险加固和运行管护任务重；堤防、水库、涵闸等水利工程水毁严重，修复任务重等。

“要总结这次应对‘烟花’的经验教训”，在7月31日的防汛会商中，李国英表示，要查漏补缺，着眼长远，尤其要提高预报、预警、预演、预案“四预”水平，为今后防汛防台提供有益的经验、借鉴。

当前，虽“七下八上”关键期刚过，但台风降雨、局地暴雨、华西秋雨等仍可能带来较为严重的汛情、灾情。水利部门将继续按照党中央、国务院的决策部署，密切监视雨情汛情发展，落实落细各项工作措施，以流域为单元，有针对性地对相关地区加大指导督促力度，充分发挥水工程防洪作用，在保障人民生命财产安全的大考中交出满意答卷。

(责编：赵竹青、高雷)