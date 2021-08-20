李雪婷

原标题：金于熙：聚焦乡村振兴清洁生活

·人物档案·

金于熙：

兰州华能生态能源科技股份有限公司总裁，全国工商联女企业家商会理事，兰州市妇联兼职副主席。

金于熙18年前创立的企业，年产值由创业初期的120余万元发展到现在3.5亿元以上。2003年，金于熙满怀创业激情，以3万元起步，注册成立兰州华能生态能源科技股份有限公司，正式踏上创业路。作为一名白手起家的“80后”，她和创业团队从研发一款适用于乡村百姓烧水做饭的太阳灶起步，发展成为新能源应用产品研发、生产、销售、设计和服务一体的高新技术企业，主营业务涉及微排建筑、太阳能、生物质能、清洁采暖、污水处理、垃圾处理等多个方向。其中多项产品荣获“甘肃名牌产品”称号，企业也荣获甘肃省脱贫攻坚先进集体、甘肃省人民政府质量提名奖、甘肃省千企帮千村精准扶贫行动示范单位等多项荣誉。

掀起“土炕革命” 将温暖送进百姓被窝

从学校毕业不久，金于熙无意间在路边看到了一个太阳灶，当时就对这个产品产生了极大的兴趣，因为它不需要电和煤，能改变身边村镇百姓使用秸秆、木材、煤炭烧火做饭取暖的传统方式，解决传统方式对身体和环境带来的困扰及污染。于是，她注册公司，专业研发一体式镀膜聚光太阳灶，取得了成功后，很快研发出灶连炕、吊炕、节能铁炕、简易水炕、炉带炕、智能恒温水暖炕、太阳能暖炕等产品，并于2016年研发出第八代土炕替代产品——智能远红外电暖炕，获得国家专利近三十项，经兰州和张掖市推广示范，产品运行良好，在甘肃省率先掀起“土炕革命”。

至今，公司累计在西北五省共计改造土炕30余万铺，仅此一项就给公司带来销售额3.3亿元以上，每年减排二氧化碳60余万吨。

作为事关百姓冷暖的民生工程，“土炕革命”解决了农村传统土炕环境污染严重、炕烟味重、不卫生、不安全、填炕费时费力等问题，改善了百姓生活质量，提升了幸福指数，被百姓称赞为“将温暖送到百姓的被窝里”。

向乡村振兴全产业链递进转型

随着乡村振兴战略的全面推开，金于熙敏锐地决定将企业定位升级，由清洁能源产业逐步向生态、宜居、环保、绿色微排建筑等全产业递进，走乡村振兴全产业链的专业化发展之路。

2017年年初，公司决定放弃原本占据企业70%营业收入的烤火炉、太阳灶等传统优势产品，依托脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略，将企业的主要资源转向更加适应国家政策及百姓需求的“四改”（即改炕、改暖、改厨、改厕）系列产品。

“这个转型能不能成功，关系到企业的生死存亡，关系到一百多人的吃饭问题，企业要生存，要发展，我是第一责任人，当时我还是很有压力。”金于熙和团队认真研究国家政策，深入农村做了大量的市场调研，其改炕、改暖等系列产品得到了甘肃省委、省政府的认可与支持，最终企业成功转型，2017年，公司营业收入及品牌打造均取得了成功，奠定了企业“乡村振兴清洁生活一体化服务商”的重要基础。

聚焦政策优势 关注百姓需求

战略调整使得企业及品牌的综合实力在西北地区迅速凸显，企业推出的“四改三清两美一循环”整村推进方案（四改即“改炕、改暖、改厨、改厕”；三清即“清草堆、清污水、清垃圾”；两美即“绿化美、亮化美”；一循环即“建设村集体循环经济”）得到了政府及各界的广泛关注，为助力乡村振兴起到了杠杆和助推作用。

金于熙告诉中国妇女报全媒体记者，截至目前，公司的产品已经推广到国内和国际市场近65万户家庭，改善千家万户生活质量的同时，也解放了妇女劳动力。这些产品的应用总计减排190余万吨，节能折合标准煤80万吨，降低了老百姓的采暖支出，同时有效改善了农村环境污染，也为西北地区可再生能源替代传统能源起到了极大的推动作用。

“商之大者，为国为民”，金于熙说，民营企业家应当好致富带头人，用智慧解决社会和百姓面临的棘手问题，肩负起解决就业，为国纳税的社会责任，为推动新时代中国特色社会主义高质量发展做出贡献。

她表示，未来公司将聚焦政策优势，抢抓“十四五”新机遇，紧扣国家乡村振兴战略以及“碳达峰”“碳中和”净零排放的战略目标，全方位提升企业科研实力，设立院士工作站，启动绿色微排建筑产业园项目，构建绿色建筑+清洁能源一体化生态体系，为推动西北地区绿色装配式建筑与清洁能源产业的健康发展，实现国家节能减排部署，构建节约型清洁社会作出积极贡献。

(责编：李源、董童)