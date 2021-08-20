原标题：邹蕴：烛照“夕阳红”

“建行杯”第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛决赛养老护理项目优秀奖获得者邹蕴

在我们身边有这样一群人，她们以保护老人生命安全，呵护老人健康为己任，专研技能、默默付出，将自己的青春和汗水挥洒在养老护理行业的发展之路上。养老护理行业的兴起，不仅帮助上班族照顾父母，同时还为老人送去关爱和陪伴。辽宁省辽阳市养老护理员邹蕴就是这其中的一员。

立志投身养老服务

邹蕴曾就读于新西兰曼努卡理工学院教育专业。读书期间，她勤奋好学，刻苦用功，通过翻阅大量养老护理文献和深入的学习，掌握了丰富的理论知识和专业技能。

在实习时，邹蕴曾负责护理一位脊椎骨折的86岁老人。她灵活运用所学的知识，为老人提供舒适的护理。为了排解老人的孤独，她在喂老人吃饭、帮老人清洁的同时，主动陪老人聊天，并与老人建立了深厚的感情。经过精心护理，老人的身体恢复得非常好，老人及其家人对邹蕴的评价非常高，这使她深深地爱上了养老护理事业。

学成归来后，她立志要用自己的知识为祖国的养老护理事业贡献力量。

无微不至服务老人

在新西兰护理一位偏瘫老人期间，邹蕴坚持为老人打扫房间，协助老人洗澡，为老人剃须、修剪指甲。老人对东方文化充满了好奇，邹蕴就在护理的同时，为老人讲述中华文化，有时还会为老人做上几道中国传统菜肴。老人非常喜欢邹蕴做的番茄炒蛋、红烧排骨和炒饭，对中国文化也由陌生到热爱。邹蕴通过自己的努力赢得了老人及其家属的表扬，实习不到一个月的时间，获评公司优秀员工，并得到公司嘉奖。

回国后，邹蕴继续努力前行。在工作中，她从不含糊，认真、高效地完成各项任务。她对待老人亲切友善，热情周到，随时把和老人服务相关的信息记录下来，方便以后为其提供更到位的照护。很多老人都把她当作知心朋友。她赢得了良好的口碑以及客户的信任和赞誉。

执着守护“夕阳红”

日复一日，年复一年，邹蕴坚守在工作岗位上，呵护着老人的生命与健康。她没有觉得苦，也从没产生过放弃的想法。邹蕴曾代表辽阳市参加2020年辽宁省巾帼家政服务职业技能大赛，取得养老护理项目第二名的好成绩；在第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛中，荣获养老护理组优秀奖。邹蕴说：“我要积极把工作中学到的、感悟到的经验应用到实践当中，切实为社会进步贡献自己的绵薄之力。”她宛如一根蜡烛，为护理的老人照亮前方的道路。

（供稿：全国妇联妇女发展部、辽宁省妇联发展部）

(责编：李源、董童)