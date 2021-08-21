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我国对一带一路沿线国家投资保持增长

2021年08月21日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月20日电  （记者罗珊珊）记者19日从商务部获悉：2021年1—7月，我国对外非金融类直接投资628.1亿美元，同比增长4.2%。对外承包工程完成营业额785.1亿美元，同比增长12.3%；新签合同额1232.5亿美元，同比增长1.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员18.4万人，7月末在外各类劳务人员60.2万人。

　　对“一带一路”沿线国家投资保持增长，承包工程市场稳定。1—7月，我对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资112.9亿美元，同比增长9.9%，占同期总额的18%，较上年同期上升1个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额644.2亿美元，完成营业额452.6亿美元，分别占同期总额的52.3%、57.6%。

　　多个领域对外投资持续增长，地方企业继续发挥主力作用。1—7月，流向信息传输/软件和信息技术服务业48.1亿美元，同比增长32.9%。流向科学研究和技术服务业、制造业、交通运输、居民服务等领域的投资也呈增长态势。地方企业对外非金融类直接投资484.6亿美元，同比增长10.6%，占同期对外投资总额的77.2%。其中，长江经济带相关省市对外投资238.2亿美元，同比增长18.8%，占全国对外投资的37.9%。

　　对外承包工程新签项目领域相对集中，大项目数量增多。1—7月，对外承包工程新签合同项目主要集中在交通运输、电力工程建设和一般建筑等领域，占比超六成。新签合同额5000万美元以上的项目453个，较上年同期增加32个，合计1048.6亿美元，占新签合同总额的85.1%。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月21日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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