本报北京8月20日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局20日公布的数据显示，2021年7月份，银行结售汇和非银行部门涉外收支均呈现顺差，规模分别为98亿美元、183亿美元，均低于上半年月均水平，外汇收支及外汇供求更加均衡。

根据外汇局数据，7月，银行结汇2147亿美元，售汇2049亿美元，结售汇顺差98亿美元；银行代客涉外收入5124亿美元，对外付款4941亿美元，涉外收付款顺差183亿美元。1—7月，银行累计结汇14248亿美元，累计售汇12795亿美元，累计结售汇顺差1453亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月份我国外汇市场供求基本平衡。截至7月末，外汇储备余额为32359亿美元，较6月末增长0.68%，主要受非美货币相对美元走强、全球资产价格上涨等因素影响。

市场主体结售汇意愿总体稳定。7月份，结汇率与售汇率均与近几个月的平均水平相当，体现市场主体交易和预期基本稳定。其中，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为69%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%。

主要渠道跨境资金流出入合理有序、总体均衡。7月份，货物贸易跨境收支延续顺差格局，外商来华直接投资净流入保持高位；外资继续净增持境内债券，显示人民币资产的吸引力依然较强。另一方面，企业分红派息进入季节性高峰，与往年同期水平相当；服务贸易跨境资金净支付继续低位运行，境内主体对外直接投资总体稳定。

王春英表示，当前，全球疫情仍在持续演变，世界经济不平衡复苏，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济持续稳定恢复，发展动力不断增强，金融市场双向开放稳步推进，外汇市场成熟度进一步提升，将为我国外汇收支形势平稳发展提供有力支撑。

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