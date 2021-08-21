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山东省枣庄市薛城区——

加快内陆港建设 助力高质量发展

杨尚武
2021年08月21日08:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，山东省枣庄市薛城区以内陆港为抓手，做强内循环、做大外循环，积极主动融入“一带一路”建设，推动传统产业升级，助力经济高质量发展。

　　打造全新货运物流中心

　　枣庄市薛城区依托位于常庄街道境内的铁路货场资源，利用常庄街道国有投资公司平台，全力推进山东港口枣庄内陆港项目建设。项目规划占地面积200余亩，总计划投资3.3亿元，于2019年5月启动建设，1个月完成项目用地附着物清理，3个月建成监管区核心功能区，半年整体建成投入运营，随后不到1个月，项目正式投入运营。

　　2019年9月26日，山东港口集团枣庄内陆港项目启动运营；2020年1月2日，举办枣庄海关多式联运监管站开通仪式；2020年6月30日，首列“齐鲁号”枣庄—莫斯科中欧班列开行……枣庄内陆港从无到有，使沿海港口功能向内陆延伸，实现内外贸货物吞吐量5.7万标箱，打造成为立足鲁南、辐射鲁苏豫皖的货运物流中心。

　　货运量实现有效提升

　　枣庄市薛城区常庄街道位于城乡接合部、薛城经济开发区驻地，辖区内企业扩大生产经营规模对用地需求量大。

　　街道紧抓青岛港海关监管区建设契机，通过认真研判分析，确定了“一合二、二容一”的思路，将枣庄西站铁路货场区与海关监管区、山东港口集团内陆港区进行有效衔接，打造“三区合一”新模式。既能解决常庄街道在项目建设过程中面临的用地难问题，也大幅增加了枣庄西站与青岛港专列货运的往来，带动了枣庄西站货运量的有效提升，促进了青岛港各项功能向内陆腹地的有效延伸，铁路货场集装箱运输实现了从无到有的转变。

　　随着辖区资源配置逐步优化，青港物流公司、港易通公司等20余家外贸物流服务企业纷纷来此投资发展，辖区外贸出口量大大增加，有效提升了枣庄在鲁西南地区和淮海经济区中的集聚和辐射作用，拉动了地方经济发展，带动了周边人口就业。2020年，枣庄内陆港海铁联运专列发运量达11120车，集装箱运量达22340标箱。

　　把“出海口”搬到家门口

　　枣庄内陆港按照海关总署关于内陆港建设的要求，规划建设拆装箱仓库、海关监管仓库等设施，并具备便捷通关、内贸全程、外贸全程、国际贸易等功能，实现出口商品的“一次申报、一次查验、一次放行”。项目搭建一站一门一网式综合物流服务体系，高标准规划建设了智能卡口系统、海关视频监控及报警系统、无线网络信息技术系统等，可实现火车运输和公路运输的智能化监控、信息无缝对接，促进了海铁联运业务的规范化、信息化、标准化。

　　该项目依托现有的铁路物流基地、公路港、沿海和内河港口等，着重发挥“公—铁—海—水”多式联运优势，枣庄地区外向型企业将直接在内陆港办理外贸进出口相关事宜，在薛城就能享受“预渡柜”免费堆场和“以柜代仓”服务，企业综合物流成本可以降低10%—15%。

　　“枣庄号”海铁联运集装箱班列不仅可以门到港运输，还可办理订舱、报关、报验、分装、配送、存储、中转等一揽子服务，减少中间环节，实现生产企业、外贸公司和区域经济三方共赢。

　　薛城区借力多式联运资源、区位优势，联合铁路、公路货运代理企业，从公铁、水铁等多式联运物流市场入手，努力开辟新货源，促进港口集装箱物流和新业务持续增长。同时，薛城区常庄街道办事处正与相关企业洽谈磋商，拟建设枣庄临港产业园保税物流中心（B型）项目，满足枣庄市及周边地区对保税业务的需求，以增加财政收入，推动本地外贸发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月21日 06 版）
(责编：罗知之、陈键)

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