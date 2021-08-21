8月23日至25日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛（简称“上合数字经济论坛”）、2021中国国际智能产业博览会（简称“智博会”）将在重庆举办。

近年来，重庆市深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，统筹推进数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集，促进智能产业、智能制造、智能化应用协同发展，集中力量建设“智造重镇”“智慧名城”，大数据智能化发展取得显著成效。

2018年至2020年，重庆市数字经济分别增长13.7%、15.9%、18.3%，增速逐年走高，数字经济规模达到6387亿元。

2021年上半年，重庆市高技术制造业和战略性新兴制造业增加值同比分别增长31.9%和30.1%，新兴产品增势强劲；新增1.6万家企业“上云上平台”，全国15个工业互联网“双跨”平台中已有11个布局重庆，全市“上云上平台”企业达8.7万户。

重庆，正站在数字经济的潮头，乘风破浪。

创新驱动

打造“智造重镇”

在重庆长安汽车两江工厂，通过制造数据的全过程赋能，构建了敏捷、智慧的多车型柔性生产线，下线一辆高品质汽车仅需52秒；在金康赛力斯两江智慧工厂，支撑客户个性化定制整车颜色的生产喷涂系统，切换时间仅需15秒；在中国船舶集团海装风电股份有限公司，通过“智能监控+大数据分析”，哪里适合建设风电场，几十秒就能知晓。

在重庆，智能创新正在快速驱动制造业高质量发展。2018年，首届智博会举办，并永久落户重庆，连续三届智博会，为重庆带来了大量的落地项目。

智博会的成功举办，助力重庆新一轮科技革命和产业变革。近年来，重庆市以大数据智能化为引领，瞄准数字化装备普及、信息管理系统集成应用、数字化车间和智能工厂、工业互联网平台等方向，推动制造业企业实施智能化改造，打造“智造重镇”。

目前，重庆市已累计推动实施3485个智能化改造项目，建设智能工厂105个、数字化车间574个，建成5G基站5.3万个、实施67个“5G+”试点示范项目，进一步推动传统制造企业转型升级。

在智博会落地项目带动下，重庆正在布局工业互联网与新一代信息技术互为场景、互为基础、互为生态的协同应用体系。

其中，忽米网致力于推动全国上千万家中小型企业“上云上平台”，助力企业信息流通，为传统制造企业实现智能化转型升级赋能。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司承建的医疗器械行业的工业互联网标识解析二级节点平台，利用条码、二维码等标识系统，对医疗器械的研发、注册、生产、销售等环节进行“一物一码”追溯，对产品进行全生命周期管理，保障医疗器械产品安全。

数据赋能

建设“智慧名城”

在渝北区仙桃街道，智慧居家养老系统落地见效，让老年群体老有所乐、老有所安；在两江新区，井盖发生故障，故障信息第一时间报警反馈，暴雨天气道路积水可以监测并提前预警；在九龙坡区杨家坪商圈，24小时自助图书馆启用，24小时智慧政务服务中心投入运行，实现惠企便民，国内首个高空抛物智能预警监测系统“瞭望者”24小时主动抓拍、实时报警，保障市民“头顶的安全”；江北区智慧城管大数据系统，解决城市管理问题243万余件，市民满意率达93.16%……越来越多的智慧化便捷服务在重庆扎根生长、连成一片。

大数据智能化，既要为经济赋能，也要为生活添彩。秉持这一理念，重庆发展数字经济的同时，以智慧成果共享增添美好生活的幸福成色，勾勒出“智慧名城”的美好图景。

围绕智慧小区、智慧医疗、智慧养老、智慧城市管理、智慧公共安全建设一批典型应用场景。全市完成350所“智慧校园”和44家“智慧医院”示范建设，二级以上医院全部开展网上预约诊疗服务。

围绕智慧教育、智慧就业、智慧创业建设一批典型应用场景。创新推出“渝快办”移动政务服务平台，积极打造“渝快融”平台，平台用户超26万，为中小微企业融资371亿元。

围绕智慧旅游、智慧出行、智慧生态、智慧气象建设一批典型应用场景。“渝康码”上线行程信息核验等10余项功能，访问量达30亿次。

围绕数字娱乐、智慧文化、智慧体育建设一批典型应用场景。两江新区礼嘉智慧公园建成投用，成为全国首个以“5G+物联网”为主题的智慧公园，打造60个体验场景、130个体验项目，全方位展示智慧生活全景。

围绕智慧商圈、线上购物、智慧监管建设一批典型应用场景。2020年，全市社会消费品零售总额超100亿元商圈已达12个，农村电商、跨境电商、直播电商齐头并进；开展直播带货18.4万场次，带动销售额突破100亿元。

从政府管理到城市运行，从政务服务到基层治理，从办公场景到生活社区，智慧的触角已经在重庆广泛延伸，正在巴渝大地渐次铺展。

交流合作

共享数字经济红利

重庆与上合组织国家在经贸、人文等领域互动频繁，渊源颇深。近年来，重庆全面融入共建“一带一路”和长江经济带建设，加强与上合组织国家的合作，打造内陆开放高地。智博会的成功举办，为重庆大数据发展创造机遇、汇聚资源，助推重庆数字经济蓬勃发展。

2019年智博会设立“上合馆”，上合组织国家近20家企业来渝参展，展示了来自俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯等国家的智能技术和产品。同年，上合组织国家多功能经贸平台正式落户两江新区。

依托智博会等平台，重庆正在不断扩大对外开放“朋友圈”，通过建设中西部国际交往中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心等开放平台，打造内陆口岸高地，实现高质量引进来和高水平走出去，促进国内国际双循环通道畅通。

截至目前，重庆已与上合组织国家的近30个地区建立友好合作关系，地方合作方兴未艾，人文交流丰富多彩。2020年，重庆与上合组织国家进出口总额超325亿元。此次上合数字经济论坛落地重庆，将为重庆发展注入新动力。

数字赋能未来，创新驱动发展。站在新的历史起点上，重庆将努力营造创新生态、着力培育数字引擎、积极拥抱数字浪潮，让数字经济成为重庆高质量发展的强劲动能。

数据来源：重庆市经济和信息化委员会、重庆市人民政府外事办公室、重庆市大数据应用发展管理局

《 人民日报 》（ 2021年08月21日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)