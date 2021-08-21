前7月全国财政收入同比增长20%
2021年08月21日08:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电 （记者申铖）财政部8月19日发布数据显示，前7个月，全国一般公共预算收入137716亿元，同比增长20%。
数据显示，前7个月，中央一般公共预算收入64658亿元，同比增长20.7%；地方一般公共预算本级收入73058亿元，同比增长19.5%。全国税收收入119112亿元，同比增长20.9%；非税收入18604亿元，同比增长14.7%。
从主要税收收入项目来看，前7个月，国内增值税40979亿元，同比增长20.3%；国内消费税9716亿元，同比增长10.3%；企业所得税34168亿元，同比增长19.4%；个人所得税8344亿元，同比增长24.1%；进口货物增值税、消费税10434亿元，同比增长26.2%；关税1742亿元，同比增长22.3%。
支出方面，前7个月，全国一般公共预算支出137928亿元，同比增长3.3%。其中，中央一般公共预算本级支出17927亿元，同比下降5.5%；地方一般公共预算支出120001亿元，同比增长4.8%。教育、卫生健康、社会保障和就业等重点领域支出增长较快。
(责编：罗知之、陈键)
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