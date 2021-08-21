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“洛阳制造”加速迈向“智造”

本报记者 夏先清 通讯员 戚帅华
2021年08月21日08:09 | 来源：经济日报
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原标题：“洛阳制造”加速迈向“智造”

近段时间，“洛阳制造”再次建功“大国重器”，无论是“祝融号”火星车，还是世界首台超大断面矩形硬岩顶管机“天妃一号”，都配备了洛阳轴承研究所有限公司研发的专用轴承。神舟飞天、蛟龙入海、高铁飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在一件件重大成果中，“洛阳制造”屡屡亮相。

近年来，洛阳坚持以新发展理念为引领，始终把创新摆在发展全局的核心位置，持续壮大创新主体、搭建创新平台、优化创新生态、汇聚创新人才，以“新”促“转”、以“新”提“质”、以“新”赋“能”。

如今，洛阳的“产业之树”正开出更多“创新之花”。传统产业向产业链高端迈进。中信重工依托工业互联网平台，探索高端制造业与高端服务业“双高引领”；洛轴研发的盾构机轴承、高铁轴承等高端产品，创造了多项“行业之最”……新兴产业不断发展壮大。爱森生物科技研发的新一代核酸提取仪，能够高效快速完成病毒检测；清洛基地孵化企业研发的超疏纳米材料率先实现国内产业化生产……

高水平创新，离不开高层次创新主体、平台的赋能。近年，洛阳高位谋划实施“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台等建设为主攻方向，实施创新平台倍增。洛阳高新技术企业总数已超700家，居河南省前列。

洛阳还着力打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，持续优化创新生态。

据悉，洛阳将在实施创新驱动发展战略上持续加力，着力打造“国家自主创新示范区”，优化创新生态，壮大创新人才队伍，以创新驱动赢得发展主动，不断激发高质量发展的新活力新动能。

(责编：罗知之、陈键)

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