原标题：中国多地借中阿博览会东风“觅”新机

中新网银川8月20日电 (李佩珊 李泽阳)受新冠肺炎疫情影响，第五届中阿博览会线下参会人数和办会规模有所压减，但仍吸引了大量中国企业、商协会和商务部门，以线上或线下的方式参会、参展。连日来，中国多地搭上中阿博览会的“高速列车”，寻觅“一带一路”的合作商机。

8月20日，第四届中国-阿拉伯国家技术转移与创新合作大会多场专场对接会在银川相继召开，促成了包括北京、上海、宁夏等中国多地在内的多个项目成功签约，及合作意向的达成。

借中阿博览会之机，上海科学技术交流中心已连续2次牵头举办专场对接会。促成宁夏与上海等东部地区以及摩洛哥等“一带一路”沿线国家签署10余项科技合作协议，内容涵盖电子信息、环境保护、现代农业、健康医疗等领域，取得了明显成效。

与此同时，河南·宁夏经贸交流对接会暨项目签约仪式也在当日举办，签约合作项目达35个，计划总投资171.8亿元(人民币，下同)，涉及绿色食品、清洁能源、新型材料、奶产业等多个领域。

在19日举办的重庆·宁夏合作线上对接会上，双方共签约11个项目，涵盖渝宁两地政府部门间战略合作及重庆与宁夏、重庆与阿拉伯国家企业间多领域的投资与贸易合作，共计签约78.02亿元，涉及商务、文旅、口岸和通道领域战略合作，以及农业畜牧业、新能源循环经济、保税仓储等投资贸易合作。

值得一提的是，本届中阿博览会“一带一路”投资促进大会，共征集各省区市、各企业“一带一路”相关合作项目和宁夏企业对外经贸合作项目21个，成功签约13个。广东、福建、浙江、陕西等省均有投资和贸易项目在本次博览会期间签约。

据了解，本届中阿博览会，共吸引了中国15个省区市的239家企业来宁参展，其中不乏500强或行业头部企业的身影。“云参会”“云参展”“云签约”……其中，线上展览注册的国内外企业也已超过1000家。(完)

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