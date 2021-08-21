峰会现场。 杨迪 摄

中新网银川8月20日电 题：海内外专家共话智慧城市“前世今生” 冀科技向善服务于人

中新网记者 杨迪

20日，第五届中阿博览会网上丝绸之路大会数字经济发展论坛暨2021银川国际智慧城市峰会在宁夏银川召开。海内外专家、学者以“线上线下”的方式齐聚一堂，共话数字经济时代的城市数字化转型新发展，探讨智慧城市“前世今生”及未来发展趋势。

谈“前世”：互联网“类脑变化”催生“智慧城市”

2009年，IBM公司首次提出“智慧地球”概念，由此延伸出的“智慧城市”概念，极大推动了世界各国城市的现代化进程。

中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心研究组专家刘锋认为，智慧城市的诞生得益于诸多前沿科技的综合应用，而互联网从网状结构向类脑结构进化，则是当今前沿科技爆发的根本原因。

“互联网逐渐从网状结构向类脑结构变化，其所形成的‘互联网大脑模型’不断发育成熟，在这一过程中产生了许多前沿科技。例如，社交网络对应神经元网络，云计算对应中枢神经系统，物联网对应感觉神经系统等。”刘锋介绍，互联网的“类脑变化”与城市建设相结合，由此产生了“城市大脑”，推动了智慧城市发展。

谈“今生”：“城市大脑”提升数字领导力

在智慧城市建设发展过程中，“城市大脑”发挥着极为重要的作用。阿里巴巴(中国)有限公司智慧城市研究院副院长翟祺认为，“城市大脑”有助于城市提升数字领导力。“‘城市大脑’的理念是从服务小众到服务大众，可以高效地把信息化系统触达到所服务的人群。”

当今，“城市大脑”已应用在智慧城市发展的多个方面。百度智能交通业务技术专家强波浪介绍，智能交管、智慧停车已落地中国多个城市；中电通商数字技术(上海)有限公司执行董事李骊介绍，大健康领域在智慧城市建设中也愈受关注。

中国工程院院士谭建荣表示，智慧城市是将智能技术与城市建设、城市规划相融合，依托智慧城市，可以拉动智慧交通、智慧金融、智慧家居、智慧物流等十大智慧产业。

谈未来：科技向善 服务于人

谈及智慧城市未来的发展趋势，多位专家、学者认为，智慧城市的本质是“服务于人”，未来会向着更加智能化、人性化发展。

“建设智慧城市的核心是(为了)人的生活、人的幸福。”联想新视界(北京)科技有限公司副总裁王刚表示，应在大数据背景下，不断改善城市中的一些“小场景”，来逐步增加市民的幸福感

翟祺认为，未来智慧城市将实现数据多维多元的深度融合与智能化的全面介入，实现“一屏观天下，一网管全程”，能够快速地调集资源解决城市发展中遇到的问题。

全球智慧城市咨询委员会CEO克里斯·库克(Chris Cooke)认为，需要运用可持续且智能的思维和技术，来建设更智能、更可持续、更有韧性的智慧城市，为人类提供更好的居住场所。

青岛海信网络科技股份有限公司总裁张四海建议，智慧城市应提高对市民的重视程度，围绕人的体验，以应用场景化导向建设智慧城市。(完)

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