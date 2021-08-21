杜燕飞

人民网北京8月21日电 （记者杜燕飞）要把科技创新摆在更突出位置，加强关键核心技术攻关；确保今年年底完成国企改革三年行动任务的70%；聚焦战略性新兴产业适时组建新的央企集团；加强对央企金融业务监管，严控企业永续债规模……近日国务院国资委党委召开扩大会议，分析总结当前央企经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。

国资委党委召开扩大会议。国资委供图

把科技创新摆在更突出位置 加强关键核心技术攻关

会议指出，1至7月央企经济运行保持了稳中有进、稳中向好态势，净利润1.2万亿元，同比增长112.4%，两年平均增长21.3%，营业收入20万亿元，同比增长27.4%，两年平均增长8.8%，重点行业经营指标稳中向好，企业运行质量持续改善，研发费用投入强度、营收利润率、全员劳动生产率持续增长，资产负债率同比下降，税收贡献不断增加，为国家经济持续健康发展作出了重要贡献，也为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

亮眼成绩的背后是央企持续加大科技创新力度。数据显示，上半年，央企研发经费投入3210亿元，同比增长37.4%，研发经费投入强度同比提高了0.12个百分点。

创新是引领发展的第一动力。会议强调，下一阶段要把科技创新摆在更加突出的位置，推动央企主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

业内人士认为，目前我国在不少领域存在着“卡脖子”问题。“十四五”期间，央企要加强关键核心技术攻关，激发科研人员的积极性与创造性，通过科技创新有效解决“卡脖子”问题，实现技术自主自立。同时还要承担起产业链补链强链的责任，落实产业链补链强链专项行动，支撑和带动全产业链的协同发展，带动中小企业共同发展。

聚焦战略性新兴产业 适时组建新的央企集团

今年是国企改革三年行动的关键之年。会议指出，要以实施国企改革三年行动为重要抓手，指导推动中央企业在推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、推进经理层成员任期制和契约化管理等方面发力攻坚，确保今年年底完成三年任务的70%。要积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的央企集团。

“推进央企的重组整合，是加快国有经济布局优化、结构调整、提升资源配置效率的重要举措，对于维护产业链、供应链的稳定，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。”国资委新闻发言人彭华岗此前在新闻发布会上表示，下一步在战略性重组方面，稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的央企重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的央企集团；通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进专业化的整合，通过资源优化配置，切实增强企业的核心竞争力。

中国企业研究院首席研究员李锦表示，央企专业化重组是下半年重中之重。专业化的精准整合是性质的确定，组建新的央企集团是热点。作为一种以专业业务为纽带进行的企业重组方式，是企业重组的一种特殊形式。专业化重组的结果和内容是业务的再组合和资源配置的再优化，它使生产力诸要素从原有企业中获得释放，通过再组合的手段实现资源的集中化和生产的规模化，将极大地提高业务的专业化程度和业务的规模。

此外，会议还强调要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，明确央企实现碳达峰碳中和的路径方式，加快发展节能环保产业，推广应用减污降碳技术，深入推进绿色发展。

加强对央企金融业务监管 严控企业永续债规模

除了加强科技创新、国有资本布局优化和结构调整，风险防控也是国企改革的重点。

会议强调，国资委将进一步加强对央企金融业务监管，严控企业永续债规模，加强融资担保管理，严肃财经纪律，指导企业遵循市场化法治化原则做好金融风险防范化解工作，坚决守住不发生重大风险底线，确保企业稳健运营。加强对地方国有企业债务风险防控的指导，努力维护国有企业良好信誉和金融市场稳定。

近年来，国资委将降杠杆、减负债作为改革重点，建立了一套央企的债券风险防范机制。一是严格债券发行的比例限制，严控高风险企业债券占带息负债比例和短期债券占债券的比例，防止出现集中兑付的风险。二是严格债券资金用途，聚焦主业实业，严禁资金空转、脱实向虚，严禁挪用资金违规套利。三是加强债券风险监测，重点关注经营严重亏损、现金流紧张企业的债券违约风险，提前做好兑付资金安排。四是要建立信用保障基金，稳妥化解债券违约风险。

数据显示，截至6月末，央企整体资产负债率为64.9%。为进一步巩固成果，彭华岗此前在新闻发布会上表示，要排查债券兑付风险，严禁逃废债，防止金融业务风险，严格控制增量，加快优化存量，防止脱实向虚，推进司库管理体系建设。通过信息化、智能化手段，加强资金管理，防范资金风险。

(责编：罗知之、高雷)