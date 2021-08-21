人民网北京8月21日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，7月份，银行结汇2147亿美元，售汇2049亿美元，结售汇顺差98亿美元；银行代客涉外收入5124亿美元，对外付款4941亿美元，涉外收付款顺差183亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月份我国外汇市场供求基本平衡，市场主体结售汇意愿总体稳定，主要渠道跨境资金流出入合理有序、总体均衡。

“从主要指标表现看，银行结售汇和非银行部门涉外收支均呈现顺差，规模分别为98亿美元、183亿美元，均低于上半年月均水平，表明外汇收支及外汇供求更加均衡。”王春英介绍，截至7月末，外汇储备余额为32359亿美元，较6月末增长0.68%，主要受非美货币相对美元走强、全球资产价格上涨等因素影响。

王春英表示，从市场主体结售汇意愿上看，7月份，结汇率与售汇率均与近几个月的平均水平相当，体现市场主体交易和预期基本稳定。“其中，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为69%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%。”王春英说。

王春英表示，7月份，货物贸易跨境收支延续顺差格局，外商来华直接投资净流入保持高位；外资继续净增持境内债券，显示人民币资产的吸引力依然较强。另一方面，企业分红派息进入季节性高峰，与往年同期水平相当；服务贸易跨境资金净支付继续低位运行，境内主体对外直接投资总体稳定。

在民生银行首席研究员温彬看来，我国经济运行稳中加固、稳中向好，主要经济指标处于合理区间，为外汇储备规模保持稳定形成支撑。同时，我国对外贸易将延续增长态势，人民币资产具有配置潜力，人民币汇率弹性逐渐增强，双向波动增强，外汇市场供求将保持基本平衡。

业内人士认为，近年来，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，反映了我国经济长期向好的发展态势，也反映了我国基本平衡的国际收支格局。同时，我国改革开放不断推进，国际收支运行状况将延续稳定发展的态势，助力我国外汇市场稳定发展。

“当前，全球疫情仍在持续演变，世界经济不平衡复苏，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济持续稳定恢复，发展动力不断增强，金融市场双向开放稳步推进，外汇市场成熟度进一步提升，将为我国外汇收支形势平稳发展提供有力支撑。”王春英表示。

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