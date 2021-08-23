人民网北京8月23日电 （记者王震） 日前，中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议，研究部署了全市场注册制改革、推进资本市场制度型对外开放、完善市场发展生态、防范化解重大金融风险、全面提升党建质量等下半年重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。

会议要求，全系统要坚持目标引领与问题导向相结合，更加突出贯彻新发展理念和推动高质量发展的要求，加强对表对标，扎实做好下半年重点工作，确保全年任务圆满完成。

一是为全市场注册制改革打牢坚实基础。注册制改革已进入关键推进期，要继续扎实细致做好各项准备。重点推进改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作。进一步深化新三板改革，努力提升服务“专精特新”中小企业的能力和水平。

二是坚定不移推进资本市场制度型对外开放。统筹好发展与安全，稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施，积极加强开放条件下的监管能力建设。创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境。深化内地与香港市场互联互通，坚定支持香港资本市场稳定发展。

三是全面深入贯彻“零容忍”方针，进一步完善市场发展生态。发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组作用，坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件，全面提升大要案查处质效。深入推进法治建设和投资者保护，推动证券纠纷特别代表人诉讼常态化开展。把好“入口”“出口”和公司治理关，持续推动提高上市公司质量。切实强化行业机构股东监管，推动提高治理有效性。加强科技监管建设，提高监管数字化智能化水平。

四是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战。加强宏观研判，强化对外溢性、输入性和交叉性风险的防范化解，更加突出稳预期，完善信息沟通和政策协调机制，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险，努力维护市场平稳运行。继续稳妥有序化解私募基金、债券违约等重点领域风险。完善资本市场舆论引导机制，积极营造良好外部环境。

五是全面提升系统党的建设质量，为资本市场高质量发展提供坚强政治保证。深入开展党史学习教育，进一步学深悟透“七一”重要讲话精神，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步突出专业廉洁的选人用人导向，重点加强对“一把手”的监督，打造“忠专实”监管干部队伍。持之以恒推进系统全面从严治党，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。

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