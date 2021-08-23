人民网北京8月23日电 （记者余璐）据中央气象台预报，8月23日至24日，我国自西向东有强降雨天气过程。四川、重庆、陕西、山西、河南、湖北、安徽、山东、江苏等9省份都在强降雨落区里。时隔一个多月，河南再次遭遇强降雨。此次强降雨为何发生？与“7·20”特大暴雨相比，强度如何？又该如何防范？中央气象台首席预报员陈涛接受了媒体采访。

暴雨大风组团来袭 需注意防范叠加影响

谈及此次降雨形成原因，陈涛表示，此次强降雨过程是十分典型的季风降雨。由于副热带高压西伸，来自印度洋、南海、西太平洋的暖湿气流顺畅地沿副热带高压西侧边缘北上，与来自北方的冷空气成对峙之势，造成大范围降雨。

“此次自西向东、自北向南的大范围降雨影响我国9省市，特别需要注意的是，河南部分地区，如郑州、开封、洛阳等地在前期遭受洪涝受灾的情况下，将再度遭遇暴雨冲击。”陈涛介绍道，与7月河南地区遭受的强降雨过程不同，此次过程中天气系统没有在一个地区徘徊，而是以较快的移动速度行进，因此累计雨量不会特别极端。但前期已经受灾的河南中部等地需要特别注意防范强风及暴雨叠加影响。

“在气旋的挑动下，大风也不甘示弱，黄淮中东部地区局地8级以上阵风将是这次暴雨影响区域的‘标配’。暴雨大风组团来袭，一路向东影响河南、山东以及苏皖地区。因此，这次不仅要防范大雨捣乱，还要抗住大风的挑衅。”陈涛说。

此轮降水发展速度快、影响范围广、局地雨强大

“此轮降水天气过程发展速度快、影响范围广、局地雨强大。”陈涛指出，这与黄淮低涡以及气旋发展有密切关系，不同于“7·20”暴雨的“准静止”、暴雨军团徘徊不前等原因，此次降水过程移动性特征明显。

“简单而言，北方冷空气与西南季风气流在西南地区、黄淮一带交锋、碰撞、摩擦，形成‘暴脾气’的低涡和气旋天气系统。”陈涛说。

陈涛表示，未来两天，四川盆地至黄淮地区是本轮降雨集中区域。自21日夜间开始，狂风骤雨已经开始影响四川盆地、陕西南部以及河南西部等地，陕西汉中等地出现降雨极致。22日河南降雨达到最强阶段，23日强降水一路向东奔袭，将影响山东、安徽、江苏等地。

公众要关注气象预报预警信息及时防范避险

陈涛谈到，此次降雨与河南前期受灾区域有所重叠，水库、湖泊、河流都需要严阵以待，建议当地提前做好防汛排涝和应急处置准备工作。

记者了解到，截至8月22日15时，河南已启动防汛Ⅱ级应急响应。在8月22日水利部召开的防汛会商会上，水利部部长李国英表示，此次暴雨过程致灾性强，黄河中游三门峡至花园口区间及支流沁河等可能发生洪水，河南郑州、焦作、鹤壁、安阳、新乡等地要逐条河流、逐个村庄、逐户逐人落实山洪灾害防御措施，确保人民群众生命安全。

陈涛提醒，受强降雨影响地区的公众要关注滚动更新的气象预报预警信息，提前做好防汛、防涝准备，警惕山洪、地质灾害、中小河流洪水、城镇内涝等气象灾害风险。此外，处于低洼地带的人员、汽车等要及时转移到地势较高的区域避险。

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