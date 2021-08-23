新华社天津8月23日电（记者王井怀、白佳丽）记者日前从大港油田获悉，作为京津冀地区冬季供暖的重要气源，大港油田储气库群累计注气约321亿立方米、采气约270亿立方米，累计注采气量居全国各大储气库首位。

大港油田储气库群位于天津市滨海新区，承担京津冀区域天然气区域调峰、应急供气、平衡干线压力等职能。

据了解，今年注气工作开始以来，大港油田下属的天津储气库分公司加密注采井、输气管道巡检频次，优化生产运行方案，同时加强注采井动态分析，采取“分阶段调配、分区域控制”的精细注气对策，推行以技术防控、风险评估、隐患排查、措施整改、物资保障为重点的防控体系。截至目前，天津储气库分公司今年的注气任务整体完成89%。

大港油田大张坨储气库场站站长王建介绍，地下储气库如同天然气的“大粮仓”，目前在大张坨储气库场站的压缩机厂房内，3台压缩机正在把天然气源源不断地注入地下，为京津冀地区今冬明春供暖季增添一份“底气”。

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