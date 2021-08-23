天津大港油田储气库群注采气量居全国首位
2021年08月23日10:21 | 来源：新华网
小字号
新华社天津8月23日电（记者王井怀、白佳丽）记者日前从大港油田获悉，作为京津冀地区冬季供暖的重要气源，大港油田储气库群累计注气约321亿立方米、采气约270亿立方米，累计注采气量居全国各大储气库首位。
大港油田储气库群位于天津市滨海新区，承担京津冀区域天然气区域调峰、应急供气、平衡干线压力等职能。
据了解，今年注气工作开始以来，大港油田下属的天津储气库分公司加密注采井、输气管道巡检频次，优化生产运行方案，同时加强注采井动态分析，采取“分阶段调配、分区域控制”的精细注气对策，推行以技术防控、风险评估、隐患排查、措施整改、物资保障为重点的防控体系。截至目前，天津储气库分公司今年的注气任务整体完成89%。
大港油田大张坨储气库场站站长王建介绍，地下储气库如同天然气的“大粮仓”，目前在大张坨储气库场站的压缩机厂房内，3台压缩机正在把天然气源源不断地注入地下，为京津冀地区今冬明春供暖季增添一份“底气”。
(责编：郝江震、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《财米油盐》|“双减”来了，家长加压？
- 编者按：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。“双减”政策将给家庭带来哪些变化？如何影响教育行业？学校又将如何提高教学质量，帮助学生全面发展？8月21日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“双减”来了》全媒体系列报道，带你进一步了解最新教育改革政策。…
相关新闻
- 评论
- 关注