人民网北京8月23日电 （赵竹青）今天上午，商务部部长王文涛在国新办发布会上介绍商务工作助力全面建成小康社会的有关情况时表示，在全面建成小康社会的进程中，商务系统心怀“国之大者”，做到四个“始终坚持”。

一是始终坚持扩大内需战略基点，推动形成强大国内市场。内需是我国经济发展的基本动力，扩大内需也是满足人民美好生活需要的必然要求。商务部着力推动流通创新，打造一刻钟便民生活圈，改造提升步行街，推动零售业转型升级，推动商品市场创新发展，完善农产品冷链物流设施，健全城乡物流配送体系，推进商贸流通标准化建设，让商贸流通更顺畅、更便捷。比如，在汽车、家电、餐饮、家政服务等领域着力促进消费升级，培育国际消费中心城市，加强县域商业体系建设促进农村消费，着力做好应急保供等。2020年，我国社会消费品零售总额39.2万亿元，消费已经多年成为我国经济增长的第一推动力。

二是始终坚持扩大对外开放，以高水平开放促进高质量发展。高质量发展必须有高水平的开放相匹配。商务部不断扩大开放领域，进一步放宽市场准入，全国版外资准入负面清单从93项不断压缩至33项。放宽了汽车、金融、证券等行业外资股比限制，推动服务业扩大开放综合试点示范。积极打造开放新高地、新平台，自贸试验区目前全国已有21个，高质量建设海南自由贸易港，推进国家级经济开发区创新提升；积极推动进博会、广交会、服贸会、消博会等平台。加快推动制度型开放，建立健全与跨境电商等贸易新业态、新模式相适应的体制机制。推动出台《外商投资法》以及相关实施条例，全面实施准入前国民待遇加负面清单的管理制度，对接国际规则，推动贸易投资自由化便利化。

三是始终坚持商务为民，助力打赢脱贫攻坚战。打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会最为艰巨和复杂的任务之一。商务部坚持以人民为中心的发展思想，一方面发挥商务优势，努力探索具有商务特色的脱贫攻坚路径，包括推出了电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫等五个方面的商务扶贫举措；另一方面，推动国际减贫合作，积极协调相关国家和国际组织将资源向中西部贫困地区倾斜，支持贫困地区产业发展。

四是始终坚持人类命运共同体理念，推动互利合作和共同发展。商务部积极推动共建“一带一路”，深化与共建国家贸易投资合作，密切经贸、人文交流，为各国带来新发展机遇和更广阔的市场，同时，也让各国分享我国的改革发展红利。实施好合作与援外项目，为广大发展中国家特别是最不发达国家提供力所能及的帮助。积极参与国际经济治理，在G20、APEC、金砖国家等多边场合提出了中国方案，贡献了中国智慧，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动建设面向全球高标准自贸区网络。

展望未来，王文涛表示，商务工作是国内大循环的重要组成部分，是联结国内国际双循环的重要枢纽，在新发展格局当中会发挥重要作用。今年的具体工作也分成“5+5”，即在畅通国内大循环方面，提升传统消费，培育新型消费，升级消费平台，优化流通网络，壮大流通主体；在促进国内国际双循环方面，稳住外资外贸基本盘，深化“一带一路”经贸合作，促进内外贸一体化，建设高水平开放平台，加强多双边经贸合作。

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