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福建泉州市工信局开展“中小企业服务月”活动

2021年08月23日10:44 | 来源：人民网
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为帮助中小企业纾困解难，促进中小企业高质量发展，日前，福建泉州市工信局组织市直有关部门、各县（市、区）工信部门开展“中小企业服务月”活动，结合工作实际开展各类服务活动217场（次），服务企业4995家，切实提升中小企业获得感，为中小企业健康发展提供有力的服务支持。

“中小企业服务月”活动内容丰富，包含四大类：

一是开展“送政策进企业”活动。线上利用微信公众号和门户网站发布惠企政策资讯，涵盖龙头企业评价管理、优化营商环境方案解读、工业互联网专线解读、职业技能提升培训、人才自主认定政策等多个方面，进一步提升政策知晓率。线下举办惠企政策宣讲会，邀请相关市直部门向企业宣导科技创新、税收优惠等利好政策，有效帮助企业学好政策、用足政策。服务月期间举办政策宣讲会11场次，吸引925家企业参加。

二是开展工业企业“规下转规上”促进行动。下发《关于开展2021年度工业企业“规下转规上”促进行动的通知》，要求各县（市、区）组织力量调查摸底，建立“规下转规上”工业企业培育库，全面掌握本地区成长性好、生产经营正常、发展潜力较大、营业收入在500-2000万元的工业中小微企业的企业生产经营等情况，主动靠前协调解决企业发展过程中的问题。力争全年推动规下转规上企业600家以上。

三是开展企业家素质培训、融资对接、成果对接、参展、少龙等多类型活动。服务月期间组织各类企业培训活动17场次，培训企业家及企业高管达1115人次。如举办泉州市职业经理人高级研修班、混凝土搅拌站融资对接会、优秀人才设计成果对接会、组织装备企业参展厦门工业博览会以及人力、生产管理、数字化转型等方面多场培训和沙龙活动，帮助企业家增强企业家转型升级的意识和能力。

四是深化产教融合工作。积极配合市发改、教育等部门，推动企业与职业院校采取各种灵活的形式开展校企合作，组织相关行业龙头企业及有关高校、科研机构组建2021年产学研用技术创新战略联盟申报省级科技创新重点项目，联合相关行业、企业等多元主体，拟与华侨大学共建物联网产业学院、承志实验室等重点项目，联合培养专业人才，进一步推动校企合作开展。

(责编：赵竹青、章斐然)

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