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国家统计局：2021年我国早稻产量2802万吨 较上年小幅增长2.7%

2021年08月25日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （申佳平）今日，国家统计局官网发布的2021年早稻产量数据显示，2021年全国早稻总产量2802万吨（560亿斤），比2020年增加72.3万吨（14.5亿斤），增长2.7%。国家统计局农村司司长李锁强表示，2021年全国早稻播种面积稳中略降，单产恢复性增长，早稻产量较上年小幅增长。

数据显示，2021年全国早稻播种面积4734千公顷（7101万亩），比2020年减少16.6千公顷（24.9万亩），下降0.4%。其中，广西、江西播种面积分别增加2.3千公顷（3.5万亩）和1.3千公顷（1.9万亩），增长0.3%和0.1%；广东、湖南受干旱以及种植结构调整影响，播种面积分别减少10.6千公顷（15.9万亩）和6.1千公顷（9.2万亩），下降1.2%和0.5%。

李锁强解释称，早稻播种面积有所下降主要是以下两方面因素造成的。一是天气干旱影响早稻适时移栽。华南部分地区春播气象条件较差，降水量较常年同期偏少，广东、广西中南部等地蓄水不足，部分地块灌溉条件较差，影响早稻适时移栽，农户改种玉米、甘薯等作物。二是种植结构调整减少早稻种植。湖南受污染耕地严格管控区种植结构调整，退出水稻种植，导致播种面积下降。

他同时表示，各地多措并举稳定早稻生产，层层压实粮食生产责任，加大政策扶持力度，开展撂荒地复垦复种，鼓励种粮大户、专业合作社、农业企业种植早稻，落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，早稻播种面积保持了基本稳定。

按照数据，2021年全国早稻单产5918公斤/公顷（395公斤/亩），比上年增加173.0公斤/公顷（11.5公斤/亩），增长3.0%。李锁强指出，其中，安徽、湖北、江西上年因受严重洪涝灾害影响单产明显下降，今年呈现恢复性增长，分别增加449.3公斤/公顷（30.0公斤/亩）、359.3公斤/公顷（24.0公斤/亩）和210.3公斤/公顷（14.0公斤/亩），增长8.4%、6.4%和4.0%。

李锁强表示，早稻播种以来，主产区大部时段气象条件较好，阶段性阴雨寡照和洪涝灾害发生偏轻，总体有利于早稻生长发育和产量形成。播种育秧至移栽返青期，早稻产区气温偏高，光照充足，降水及时，秧苗整齐健壮。分蘖拔节至孕穗抽穗期，江南、华南北部地区出现多次区域性较强降水过程，但后期天气明显好转，光温资源充沛，利于抽穗结实和病虫害防治。灌浆收获期间，早稻产区以晴热少雨天气为主，高温日数较常年同期偏多，有利于早稻灌浆和成熟。同时，尽管沿海部分地区受台风影响，早稻出现倒伏，但总体影响有限。

“在全球疫情持续演变、外部环境复杂严峻的背景下，夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为‘十四五’开好局、起好步提供了坚强有力的支撑。”李锁强说。

(责编：申佳平、吕骞)

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