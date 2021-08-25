人民网北京8月25日电 （记者毕磊）河南极端强降雨灾害后能源供应全速恢复，云贵两地民生用煤紧张迅速缓解，江苏部分农村人口密集区风机安全隐患有效清除，广东雷州半岛的小村庄十余年的用电卡脖子问题彻底解决……据记者了解，国家能源局开展了一系列“我为群众办实事”实践活动，被誉为能源监管“民生通道”的12398热线，每月接收4万余个电话。

国家能源局相关负责人接受采访时表示，国家能源局将党史学习教育同解决实际问题结合起来，把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，开展大走访大调研，形成了5方面、20项重点任务，236项实事。一系列立足实际、服务群众的有力举措，回应“槽点”、纾解“痛点”、打通“堵点”、补齐“断点”，推动党史学习教育不断往深里走、往实里走，让能源工作更有力度，让能源发展更有温度。

织密民生用能保障网

7月中旬，中原大地洪水肆虐，暴雨洪灾导致河南多地电网遭受历史最严重损坏，电力、煤炭、油气等能源供应保卫战全面打响。7月22日，国家能源局党组书记、局长章建华主持召开专题会议，研判能源行业受损情况，部署能源保障和防洪度汛工作。国家能源局党组成员带队赶赴郑州，协调解决实际问题，督促指导能源企业开展抢修和保供。人民群众生活和抢险救灾用能迅速恢复。

能源是人民群众生产生活的重要物质基础。章建华指出，作为新时代能源人，要始终把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务。要结合能源工作职责和自身实际，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，为群众办实事、解难题、做好事，切实让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

今年2月，在电网“卡脖子”难题中困扰了十几年的广东雷州南兴镇港东村，村民拨打了12398热线，开启了小村庄的蝶变。

小村庄用电难在哪？村民们对用电盼什么？据记者了解，面对百姓急难愁盼的问题，国家能源局南方监管局将港东村用电问题列为“我为群众办实事”专题项目紧密跟进，入村调研，现场走访，不仅精准定位了电网问题所在，更了解了村民们用电的潜在需求。在南方监管局的协调督促下，农网改造迅速立项，近1000万元的专项资金顺利到位，改造工程高质量完成，足以满足港东村委及周边村未来10年发展用电需求。

从带不起电扇到用上了空调，港东村村民在感谢信中对国家能源局干部说，炎炎夏日的清凉就是党的关怀和温度，“放心电”就是“幸福电”。

守住能源保供应的底线，电力司、煤炭司有效应对云南、贵州、河南等省份电煤紧缺问题，切实保障民生用能。立足眼前，更着眼长远，科学规划电源建设，因地制宜做好煤电布局和结构优化，夯实煤电托底保供作用，保障群众用电需求。

守住能源安全的生命线，江苏能源监管办针对路边及农村人口密集区存在风机倒塌、着火等安全风险，组织地方电力管理部门、电力企业对全省4890台陆上风机开展风电安全专项整治，排查治理各类安全隐患1368项，有力维护人民群众生命财产安全。

打通能源发展中梗阻

让申请者换位审批者，零距离、沉浸式地了解审批流程、知晓审批标准；让企业与政府工作人员面对面，消除信息壁垒，展开良性互动。4月28日，山东能源监管办的“聚焦企业难题 提升许可服务”开放日活动吸引了众多企业参与，企业主带着问题来，拿着方案走，带着疑虑来，揣着放心走。

能源企业发展急在哪？群众办事愁什么？国家能源局瞄准政务服务中的“中梗阻”和企业发展中的堵塞点，深化政务服务改革，完善办事流程、规范审批行为、提高办事效率，让能源服务便民利民。

山西省一瓦斯发电项目并网遇阻，长期停工，山西能源监管办组织电厂、施工单位、电力设计院和供电公司四方协商，打通堵点，化解矛盾，让“疑难杂症”得到根治。

“能源系统广大职工正是能源发展的推动者，维护并增进广大职工的权益对能源发展至关重要。”国家能源局相关负责人指出，把广大职工的生命安全放在第一位，国家能源局着力提升煤矿安全生产水平，在2021年煤矿安全改造专项资金中作出针对性安排，专题督导有关地方抓好分解实施，支持重点煤矿强硬件、补短板，深化重大灾害超前治理，促进煤矿安全生产。

不仅如此，国家能源局还不断改善煤矿职工作业环境，推动全国首批智能化示范煤矿建设，通过提升煤矿采掘机运通各环节智能化水平，优化井下作业环境、降低工人劳动强度、提升职工满意度、减少安全事故，实现煤炭行业高质量发展成果惠及煤炭产业工人。

衔接乡村振兴新赛道

6月23日，一封来自甘肃通渭县的感谢信飞进首都北京，诉说一个长达8年的牵手故事。通渭人民感谢国家能源局自2013年以来在新能源、党建、产业、教育、就业、基础建设等方面给予的全面帮扶。让一个曾经苦甲天下的六盘山区贫困县，一步步走进全面小康，走上乡村振兴的新赛道。

该负责人指出，从脱贫攻坚到乡村振兴，从补齐短板到打造强项，百姓生活在变，乡村面貌在变，工作任务在变，国家能源局对定点帮扶县的扶持却始终如一，更在帮扶的不断深入中拓展脱贫攻坚成果，拓宽乡村振兴道路。

据记者了解，在通渭县、清水县全面脱贫后，国家能源局继续选派优秀干部挂职帮扶，一棒接着一棒跑，一茬接着一茬干。挂职干部的乡村规划工作经验在甘肃全省推广，对统筹乡村一二三产业发展有力有效；甘肃能源监管办对全省提升“获得电力”服务水平赋能乡村振兴实施综合监管，提升人民群众对电力接入、供电质量、供电服务的获得感和满意度，保障甘肃巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴；通渭县70万千瓦风电项目正在建设，20万千瓦集中式光伏电站和村级户用分布式光伏发电示范项目顺利推进，清水县风电、光伏项目开发协议落地，清洁能源正转化生金；通渭县17名大学生通过就业帮扶进入能源央企就业，两县575名学生受到资助得以继续学业。消费扶贫范围正拓展至能源全行业，两县农特产品品种不断丰富，品质日益提升，推动百姓显著增收。

上述负责人表示，国家能源局将持续推进党史学习教育走深走实，牢牢把握切实为群众办实事解难题这个基本着力点，激发党员干部造福人民的使命担当，提高服务群众的能力水平，凝聚人民力量共同开创能源事业发展新局面。

(责编：杨虞波罗、吕骞)