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商务部：打好五个方面“组合拳” 助力全面推进乡村振兴

2021年08月23日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （赵竹青）今天上午，商务部副部长钱克明在国新办发布会上表示，商务工作贯通城乡、联通内外、对接产销，在脱贫攻坚方面具有独特优势。下一步，商务部将充分发挥这方面优势，重点打好五个方面“组合拳”，助力全面推进乡村振兴。

首先是电商扶贫。目前，电商扶贫已经成为贫困群众脱贫增收最直接、最有效的途径之一。商务部深入推进电商进农村综合示范项目，实现了国家级贫困县全覆盖。组织大型电商企业建设电商扶贫公益频道，培育农村电商品牌。根据不完全统计，电商扶贫已累计带动了771万农民就地创业就业，带动了618.8万贫困人口增收。

其次是家政扶贫。家政扶贫可以说是小杠杆撬动了大成效。深入实施“百城万村”家政扶贫，组织家政服务企业与国家级贫困县进行对接，建设了31个家政劳务输出基地，加大家政从业人员培训力度，累计带动贫困地区新增就业超过85万人，实现了“一人干家政、全家能脱贫”。

第三是对外劳务扶贫。对外劳务扶贫拓宽了就业渠道。组织对外劳务合作企业与贫困地区对接，向贫困地区倾斜，支持贫困地区劳务人员出国务工。这些年，商务部累计从贫困地区向境外派出了14.6万人，人均年收入超过10万元，高的有三四十万，实现了“出国一人、致富全家、带动一片”。

第四是产业扶贫。产业扶贫扩大了市场空间。组织系列产销对接活动，累计实现签约采购金额420亿元，开展消费扶贫，鼓励各地流通企业设立扶贫产品专柜专区，拓宽了农产品销售渠道。第122-128届广交会累计为贫困县企业减免展位费8669万元，带动成交金额超过17亿美元。

第五是边贸扶贫。边贸扶贫以开放促脱贫。积极推动完善边贸政策，推动边贸多元化发展，累计带动50万贫困边民脱贫增收。实施对口帮扶“三年行动计划”，推动24家东部国家级经开区与19家边境（跨境）经济合作区结对合作，助力边境地区经济高质量发展。

钱克明表示，未来，商务部将以流通提升、开放合作、就业拓展为切入点，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。在流通提升方面，加强脱贫地区县乡村三级物流体系建设，完善农产品流通骨干网络，加强产销精准对接，实施“数商兴农”工程。在开放合作方面，优化提升广交会帮扶工作，加快推进边民互市贸易进口商品落地加工，推动加工贸易梯度转移，开展“百企入边”行动等，搭建脱贫地区开放合作平台。在就业拓展方面，实施“家政兴农”行动，建设家政劳务区域品牌，继续帮助外派劳务，促进脱贫人员稳定就业。

(责编：赵竹青、吕骞)

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