8月20日，海南自由贸易港重点项目集中签约活动在海口举行。活动上，加多宝集团首席运营官徐伟与海南省定安县县委常委、副县长李昌奋代表合作双方以远程连线方式签署投资合作协议，标志着加多宝智能化生产基地落子海南自由贸易港。

徐伟表示，海南自由贸易港是构建国内国际双循环的重要交汇点，集合了国内国际多重资源优势，经济社会发展正面临前所未有的历史机遇，加多宝对参与到自贸港的发展充满信心。

据介绍，此次加多宝智能化生产基地及智能物流园项目落户海南，将借助自贸港区位优势及支持政策，进一步完善和强化整体市场布局，并深化企业改革，以自贸港为桥头堡，加速推进国际化战略，做大做强凉茶品类，引领品类健康良性高质量发展，实现商业价值、产业价值和社会价值的深度融合。

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