人民网北京8月23日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，2021年全国节能宣传周于8月23日至29日举办，主题为“节能降碳，绿色发展”。

23日上午，国家发展改革委、北京市人民政府共同启动2021年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周。

“十三五”以来，在社会各界的共同努力下，我国节能工作取得显著成效，全国单位GDP能耗继续保持大幅下降，节约能源约6.5亿吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放14亿吨，为推动经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

据了解，全国节能宣传周自1991年以来已连续举办30届，对传播节能理念、提高节能意识、营造节能氛围、促进全社会节能发挥了重要作用。

国家发展改革委指出，今年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是系统谋划、推进落实碳达峰、碳中和工作的关键之年，也是全国节能宣传周举办31周年，深入开展节能降碳宣传教育，对促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和具有重要意义。

“云”启动仪式还系统梳理、集中展示了“十三五”以来我国节能降碳工作的主要成效及碳达峰、碳中和重点工作进展，并开展了三项线上活动：

一是重点行业企业节能降碳承诺：国家发展改革委组织开展重点行业企业节能降碳承诺活动，激发企业节能降碳、提质增效内生动力，引导相关企业为推动经济社会发展全面绿色转型作出应有贡献。部分有代表性的企业自觉承担节能降碳主体责任，作出节能降碳自愿承诺；

二是百项节能降碳标准提升活动：国家发展改革委会同有关部门启动百项节能降碳标准提升活动，加快推动节能降碳标准制修订工作。“十四五”期间，将围绕能耗限额、产品设备能效等强制性国家标准及碳排放核查核算标准等重要方面加快制修订百项节能降碳标准，提升我国节能降碳标准水平，逐步实现国际领跑；

三是北京市开展相关活动：首都少先队员发出反食品浪费、减塑倡议，展示相关公益宣传作品，广泛开展反食品浪费、塑料污染治理宣传。

同时，在全国节能宣传周期间，国家发展改革委会同有关部门开展了一系列“云”上活动，围绕“节能云视界”“节能云课堂”“技术云展示”“趣味云闯关”“活动云分享”等节能降碳主题，展示节能降碳视频、开展线上节能降碳知识讲座、展示重点行业领域节能降碳技术、开展“节能达人PK赛”、分享各方动态。通过内容丰富、形式多样的线上活动，普及节能降碳知识，提升全民节能意识和节能能力，引导形成绿色低碳生产生活方式。

(责编：张文婷、吕骞)