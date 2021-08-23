人民网北京8月23日电 （记者乔雪峰）“随着信息技术的发展及国家对大数据发展的重视，数据已经成为国家基础战略性资源。”8月23日，中国工程院院士倪光南表示，数据的掌控对赋能新兴技术发展，促进产业数字化转型，提升社会治理能力和保障国家网络安全等方面都具有非常重要的意义。

8月23日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会在重庆正式开幕，中国工程院院士倪光南在主论坛上发表视频演讲，就“基于数据网络技术赋能数字经济发展”主题分享了观点建议。

倪光南透露，基于我国地缘辽阔、人口多、机构多、层级多、部门多、业务多，各地区和各部门的信息化发展水平参差不齐，各类型的数据纷繁多样，迫切需要打造大数据技术支撑平台，把各领域各行业的数据汇聚融合共享起来。

“打造具有中国特色的大数据支撑平台，让数据活起来、用起来。”倪光南表示，这里需要的核心技术能力，一个是要能够把各个行业分散在不同地域、不同区域、不同部门、不同业务系统的全部数据都汇聚到一起。其次要能够把各个行业、各种不同类别的数据融合在一起，实现数据真正的能用和好用。

倪光南说：“要解决数据互联互通问题，关键在于如何实现数据的安全互联互通。要解决融合问题的关键，在于如何在混合数据库技术、异构数据、多元共享以及新老技术更替保障环境下实现数据的融合共享。”

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