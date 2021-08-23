人民网北京8月23日电（记者孙阳）伴随着新型智慧城市的快速发展，我国智慧城市建设正进入以数字孪生为驱动内核和理论基座的新发展阶段。“十四五”规划纲要明确提出，探索建设数字孪生城市。

作为一个高科技名词，“数字孪生”通常是指在设备或系统“物理实体”的基础上，创造一个数字版的“虚拟模型”，如同在平行的数字世界，有一个和物理世界一样的“双胞胎兄弟”。

在智慧城市管理精准化、智能化的趋势下，近年来国内数字孪生平台建设驶入了“快车道”。据了解，北京、上海、贵阳、南京、福州、成都等城市，均出台了以数字孪生城市建设相关的文件。其中，北京市城市副中心将在“十四五”时期开展数字孪生城市应用试点。

“要实现数据共享、工作协同、快速反应，就必须加快以城市运行‘一网统管’为场景，加快建设数字孪生城市。”北京数字政通科技股份有限公司董事长吴强华认为，疫情、汛期等突发事件的影响，正让各方重新审视智慧城市建设的路径与价值。

例如，城市市政排水一直是各地的管理重点和难点，在城市管理的过程中，既要了解排水管网在哪里、运行状况怎么样，还要根据突发情况及时提供“如何治”的解决方案。而传统的管理模式无法做到动态监测和大数据应用场景分析，而数字孪生平台建设则能够解决这些问题。

今年4月，国家发改委印发的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中提出，建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力。全面推行城市运行“一网统管”，拓展丰富智慧城市应用场景。

而来自国际市场研究机构IDC的数据则显示，随着智慧城市相关建设的发展，我国智慧城市技术支出规模将持续增加，预计到2023年我国智慧城市相关技术开发支出将增加至389.23亿美元，实现14.2%的年复合增长率。

在政策助力和资本加持下，业界也在加速推动“数字孪生”平台建设。近日，数字政通正式发布了“晶石”孪生平台及新城市大脑，通过构建城市在数字空间的三维模型来实现三维立体空间乃至地下空间的可视化管理。

“通过引入BIM技术，将城市信息管理的力度从城市部件、建筑整体延伸到了内部构件，融合IoT、视频、全景、城市业务等数据，形成动态的、高度仿真的孪生城市，让‘好看’与‘好用’有机统一，打造可管理的数字孪生平台。”吴强华表示。

业界普遍认为，在建设数字孪生平台的进程中，要素快速构建和精细化表达是重要一步。而通过实现对L1级（城市基础地形模型）、L2级（城市白模）、L3级（建筑外观模型）、L4级（城市部件模型）、L5级（城市楼体和室内结构模型）等分级模型的快速构建，对季节、气象、城市变迁、基础设施等时空场景的精细仿真，从而与城市运行“一网统管”深度融合，“可管理”的数字孪生平台有望在智慧城市建设中发挥更大的作用。

吴强华认为，智慧城市建设要聚焦“一横”“一纵”。“一横”即建设好智慧城市的核心平台——一网统管平台，“一纵”即深化城市管理运营服务，如信息采集、垃圾分类、城市停车等城市精细化管理运营服务。在这个进程中，数字孪生平台将成为推动城市治理体系与治理能力现代化的强大动力。

(责编：张文婷、吕骞)