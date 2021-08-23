人民网北京8月23日电 （记者杜燕飞）继中国电科重组中国普天之后，央企重组整合再下一城。鞍钢集团重组本钢集团大会日前在辽宁省鞍山市召开，鞍钢本钢重组正式启动。

国资委副主任翁杰明在会上表示，此次重组是一项综合性改革，推动中国诚通、中国国新增资参与鞍钢股权多元化改革，提升鞍钢资本运营能力；辽宁省国资委将所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团，本钢集团成为鞍钢集团控股子公司；有序推进本钢债务重组；引入优秀民营企业参与本钢混合所有制改革；同步推进钢铁板块和铁矿石板块整合运作，打造钢铁产业全产业链，夯实钢铁行业安全基础；同步建立市场化机制工作方案，为打造世界一流企业创造良好条件。

“鞍钢重组本钢，对于构建钢铁行业新格局、振兴东北区域经济、支撑创新型国家建设、培育世界一流企业、提升国家战略资源保障能力，具有重大意义和深远影响。”中国钢铁工业协会执行会长何文波表示。

冶金工业规划研究院党委书记李新创认为，鞍钢重组本钢，有利于保障钢铁产业链、供应链安全。未来两家企业在资源勘探、矿山建设等方面统一筹划，将进一步提高铁矿石产量和国内自给率。同时，鞍钢、本钢都是我国制造业用钢的重要生产基地，重组后可与中国宝武形成“南北”两个超大型钢铁央企，保障我国国防军工、制造业用钢的供应安全。

“钢铁行业在发达国家产业集中度都在60%以上。当前，国内钢铁产业集中度过低的现状依然存在，在供给侧结构性改革的大背景下，必然要走联合重组的战略路径。”中国企业研究院首席研究员李锦表示，目前，我国钢铁、建材、有色、煤炭、建筑、轻工等行业进入成熟期，通过兼并重组提升市场集中度，是产业发展的趋势和规律。

作为深化国企改革的一项重要工作，国资委一直在推动央企的重组整合。今年以来，中化集团与中国化工集团联合重组成的中国中化控股有限责任公司正式成立；中国星网集团组建成立，成为首家总部在注册雄安的央企；中国电科重组中国普天顺利完成；国家管网集团接管北京管道公司和大连液化天然气公司股权……

“推进央企的重组整合，是加快国有经济布局优化、结构调整、提升资源配置效率的重要举措，对于维护产业链、供应链的稳定，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。”国资委新闻发言人彭华岗此前在新闻发布会上表示，下一步，在战略性重组方面，国资委将按照成熟一户、推进一户的原则，稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的央企重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的央企集团；在专业化重组方面，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进专业化的整合，通过资源优化配置，切实增强企业的核心竞争力。

日前召开的国资委党委扩大会议再次明确指出，要积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的央企集团。

业内人士认为，国资委持续推进央企的重组整合，可以把资源向优势企业集中，优化国有资本布局，实现国有资本的结构调整，为央企高质量发展奠定基础。在具体的实施过程中，应该从企业自身层面出发，遵循市场化的原则，成熟一户，推进一户，不能强制性地实施“拉郎配式”的重组整合。

在李锦看来，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体的专业化整合是今后央企重组的重中之重。作为一种以专业业务为纽带进行的企业重组方式，专业化重组是企业重组的一种特殊形式，近年来备受重视。专业化重组的结果和内容是业务的再组合和资源配置的再优化，它使生产力诸要素从原有企业中获得释放，通过再组合的手段实现资源的集中化和生产的规模化，将极大地提高业务的专业化程度和业务的规模。

“从央企现状来看，在主业方面，总体上进步很大，但也存在着资源分散、主业不突出等弊端，还存在着在某个专业上同质化竞争、无序竞争等现象。”李锦表示，央企专业化重组整合的目的就是按照市场发展需求，按照高质量发展的总体目标，使得企业资源能够通过相互配合、相互融合，形成一种竞争优势。

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