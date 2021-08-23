人民网北京8月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，8月23日，市场监管总局召开新闻通气会，会上公布了6起群众关注的食品安全案件查处情况。

据了解，今年4月份以来，“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市曝出食品安全问题，引起社会广泛关注。对此，市场监管总局高度重视，迅速指导、协调地方市场监管部门依法开展核查处置；各地市场监管部门以“零容忍”的决心，从严从快从重查处违法违规问题，举一反三开展全面排查，坚决消除食品安全风险隐患。

此次公布的6起案件查处情况如下：

一、山东省、四川省市场监管部门查处小龙坎火锅店情况

山东省市场监管部门获知济南市小龙坎火锅店使用黑作坊加工假冒“鲜鸭血”的线索后，立即联合公安机关对涉事门店开展突击检查，当场控制“黑窝点”负责人和从业人员，查封加工假冒“鲜鸭血”的黑窝点，同时对山东省食用畜禽血制品生产企业进行排查，对血制品进行抽检，对火锅店开展全面排查。目前，已责令改正317家次，立案查处36件，对“黑窝点”的2名犯罪嫌疑人和餐饮服务单位的15名从业人员依法追究法律责任；对20家违法餐饮服务单位实行顶格处罚，拟罚款250.6万元。

4月26日，四川省、成都市、锦江区三级市场监管部门联合对涉事门店总部——成都小龙坎餐饮管理有限公司进行约谈，要求该企业落实食品安全主体责任，深刻吸取教训，举一反三，及时排查整改。

二、河南省市场监管部门查处蜜雪冰城奶茶店情况

5月14日，河南省市场监管部门获知郑州市蜜雪冰城奶茶店使用过期食品原料等食品安全问题的线索后，立即对涉事门店进行了现场检查，没收过期食品原料和违法所得、罚款9万元。5月15日至16日，河南省市场监管部门对河南1791家蜜雪冰城门店开展全面排查，已责令5家门店停业整改，给予9家门店行政处罚。

三、北京市、上海市市场监管部门查处华莱士快餐店情况

7月17日，北京市市场监管部门获知北京市华莱士快餐店炸鸡掉地继续使用等食品安全问题的线索后，立即对涉事门店进行现场检查，针对其存在的违法违规行为，进行立案查处，依法吊销涉事门店食品经营许可证，对门店主要负责人罚款19.57万元，对直接负责人罚款3.68万元。

7月18日，北京市、上海市市场监管部门对辖区内华莱士门店及其原料配送中心进行了全面排查，责令现场整改17家，立案查处11件。

四、广东省等11个省（区、市）市场监管部门查处杨国福麻辣烫店情况

7月24日，广东省市场监管部门获知深圳市杨国福麻辣烫店存在汤料污秽不洁等食品安全问题的线索后，立即对该门店进行现场检查，针对其违法违规行为，进行立案查处，并查封了涉事门店，没收违法所得，罚款5万元。

7月26日，在市场监管总局的统筹指导下，广东、上海、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南等11个省（自治区、直辖市）市场监管部门全面排查了辖区内杨国福麻辣烫门店3323家，责令整改841家，警告5家，立案查处24件。

五、北京市市场监管部门、广东省市场监管部门查处奈雪的茶奶茶店情况

8月2日，北京市市场监管部门获知北京市“奈雪的茶”奶茶店加工使用腐烂水果等食品安全问题的线索后，立即对涉事门店开展现场检查，针对其违法违规行为，进行立案查处，拟对2家涉事门店均给予顶格罚款10万元，对2家门店店长分别罚款25万元和罚款28万元。

8月3日，北京市市场监管部门、广东省市场监管部门全面排查了辖区内奈雪的茶及类似门店1811家，责令整改50家，警告2家，立案查处23件。

六、山东省市场监管部门查处大润发超市情况

8月16日，山东省市场监管部门获知媒体暗访发现的济南市大润发超市“发臭隔夜肉洗了再卖”的线索后，立即责令涉事门店对猪肉全部下架、停止销售，现场查扣库存冷鲜猪肉产品860公斤；对涉事门店开展全面检查，进行立案查处，目前调查工作正在进一步进行中；对现场查扣的冷鲜猪肉等12批次样品全部抽样检验。山东省市场监管部门组织约谈涉事门店华北区负责人和门店负责人，要求山东省内41家门店全部停止销售自营肉品、开展自查。各门店自查整改完成后，需属地市场监管部门检查符合要求后方可重新销售。

据了解，上述6起案件查处结果中，因行政执法程序和时间原因，部分案件尚未形成最终处罚决定。市场监管总局将进一步督促指导相关市场监管部门尽快依法查处到位。

市场监管总局在公布上述6起案件的查处情况同时，要求食品生产经营者进一步落实食品安全主体责任，规范生产经营行为，保证群众饮食安全。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次相关案件的查处从四个方面着力体现“四个最严”。

一是不仅强调核查涉事门店，也注重全面排查同品牌所有门店。既有对涉事门店违法违规问题的深挖，也有对区域内同一品牌所有门店食品安全风险隐患的全面排查。

二是不仅强调聚焦单独门店，也注重强化总部管理。既有对“点”上单独门店的问题核查、责令整改，也有对企业总部和区域分支机构的约谈，督促其全面强化自查自纠，实现“面”上的食品安全风险管控。

三是不仅强调严惩涉事门店，也注重处罚到人。根据违法违规情形，既有对涉事门店的吊销许可、顶格罚款，也有对店长和直接负责人的大额罚款。

四是不仅强调惩处涉事企业，也注重追查上下游和同行业各有关企业。在查处制售假冒伪劣食品案件时，既严厉惩处制假造假者，同时也注重严厉惩处知假售假者、故意用假者以及协助运输者等为违法生产经营提供便利者，起到了震慑作用。

该负责人表示，食品安全没有“零风险”，但对食品安全领域的任何违法违规行为，必须坚持“零容忍”。下一步，市场监管部门将继续充分利用监督检查、抽检监测、媒体监督、投诉举报等途径发现食品安全风险隐患，综合运用信用联合惩戒等手段对违法者及上下游相关生产经营者实行最严格的监管。不断加大严惩重处力度，对暴露出的问题冒头就打，对违法者实行最严厉的处罚，并坚决“处罚到人”，让违法者付出代价。同时，对食品安全典型案件查处一批曝光一批，不断净化食品安全环境，强化食品安全社会共治。

(责编：张文婷、吕骞)