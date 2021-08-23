8月23日，以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题的中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）在重庆开幕。据了解，本届智博会汇集了全球科技企业及相关业界人士，围绕工业互联网、智能制造等重点领域话题展开讨论。

智博会期间，高通公司中国区董事长孟樸在出席2021制造业数字化转型高峰论坛时发表演讲，介绍了高通针对5G赋能工业互联网高质量发展的思考和布局，以及继续助力重庆大数据智能化目标落实的愿景。

高通公司中国区董事长孟樸在2021智博会制造业数字化转型高峰论坛上发表演讲。受访者供图

孟樸表示，作为5G研发、商用与实现规模化的主要推动力量，高通自成立以来始终坚信“连接”的力量，执着于研发无线基础科技，解决行业面临的最复杂挑战。“我们的发明改变了整个世界相互沟通和计算的方式，全球数十亿人都因此受益。‘连接’也意味着携手合作、共创价值，如今，公司与公司，产业与产业之间相互连接的重要性正在显现。”他说。

在孟樸看来，2021年是一个新十年的起点，由新一代连接技术推动的创新浪潮正扑面而来。多项技术的融合正在推动这一趋势，包括极速5G连接、高性能低功耗计算以及终端侧AI技术，驱动新一代智能边缘终端和云计算的发展。万物能够实时连接至云端，让终端、体验和数据受益于不断增加的内容、处理能力和云端存储空间。5G、AI和云的结合将有力推动创新和经济增长，赋能全新商业模式、全新服务和全新收入来源，并加速众多行业的数字化转型。

孟樸表示，推动5G行业应用规模化发展，是推动经济高质量发展、赋能制造业数字化转型、提升产业链供应链韧性的重要举措。高通将持续投入推动5G技术和产品路线图演进，与合作伙伴共同推动5G在工业互联网、车联网领域的应用。

谈到5G具体有哪些技术会对工业互联网发挥重要作用时，孟樸表示，在企业有特殊要求的情况下，可以打造5G企业专网，专网会有专属网络ID、独立架构、对移动边缘计算的支持，以及无缝回落到公共网络的性能；在频谱方面，5G能够支持许可频率、免许可频率和混合共享频率；此外，还能够支持超可靠低时延通信、时间敏感网络和定位等。“我们正在基于Rel-16带来的增强性能，跟产业密切配合，把这些新的功能从设计变成具体系统，来推动整个工业化革命的转化。”

孟樸还介绍，5G低频和中频能够实现覆盖范围、容量和性能的平衡，而24GHz以上的高频毫米波，可以支持极致的5G性能和容量，满足工业互联网的极高用网需求。5G毫米波拥有超大带宽，超低时延，可靠连接和高精度定位这些其它频段无法比拟的优势。同时，5G毫米波在工业互联网中的应用场景包括工业机器人、AR/VR监控和培训以及远程控制系统等。

“我们与合作伙伴中科创达在重庆设立重庆创通联达智能技术有限公司，基于高通RB5平台开发研制的5G工业搬运机器人具有5G传输、自主导航、避障、物体识别等功能，能够有效提高生产效率并保障车间内工人的安全。在5G技术的加持下机器人可以自由行动，不会出现WiFi组网模式下因跨热点切换而出现的短暂脱网现象；机器人上加装的摄像头所收集的视频流数据，可直接被传到边缘侧或云端进行实时分析，实现远程驾驶和操控；5G的大连接特性还可容纳越来越多的无线设备接入同一张网络，增强彼此之间的互操作性。未来，这款机器人甚至可以和工人们的工作空间合而为一，机器人实时跟随人的动作进行搬运操作，从而大大优化流水线的空间布置，实现成本节约。”他说。

孟樸表示，除5G外，人工智能行业对工业制造也有重大影响。5G能够很好地提供终端侧处理和感应架构，为自动化机械的计算机视觉（CV）和人工智能（AI）系统提供支持，还能打造一个云端、边缘、终端三位一体的架构，解决边缘服务问题并提供更好的数据隐私保护。企业将利用智能设备产生的海量数据，进行本地网络的实时分析，提供全新业务洞察，极大地提高生产力，提升自动化和控制水平。在未来的智能工厂中，5G的超大带宽能够支持众多AR头显装置，高可靠低时延特性将能够支持工业机器人的远程操作，海量传感设备也能接入到5G网络中。边缘智能和企业专网将有助于保障数据安全，超可靠低时延连接将支持工业自动化控制和智能操作。高通公司正与合作伙伴在这一新兴架构上展开合作，推动将这些畅想变为现实，助力重庆打造“智造重镇”。此外，高通也一直积极支持重庆大数据智能化目标的落地和实现，助力重庆人工智能、物联网、汽车电子、智能网联汽车等重点产业的发展。

(责编：董童、李源)