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IMF最大规模特别提款权分配方案生效

2021年08月23日23:10 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿8月23日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）新一轮规模为6500亿美元的特别提款权（SDR）普遍分配方案23日生效。这是IMF历史上规模最大的特别提款权分配。

　　根据IMF当天发表的声明，本轮新增特别提款权将按照现有份额比重提供给各成员。其中，新兴市场和发展中经济体将获得约2750亿美元支持，包括向低收入经济体提供的210亿美元。

　　IMF总裁格奥尔基耶娃当天表示，在新冠疫情导致的经济危机背景下，本轮特别提款权分配将为全球经济体系提供额外流动性，补充各成员外汇储备，帮助成员加大应对危机的力度。

　　格奥尔基耶娃说，各成员应在谨慎而周全的政策指导下使用特别提款权，以使其收益最大化。IMF将鼓励富裕经济体向较贫穷和较脆弱经济体自愿转借特别提款权，并致力于帮助最脆弱成员利用特别提款权进行经济结构改革，以及通过特别提款权加强多边发展银行借贷能力等。

　　特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。IMF上一次分配特别提款权是在2009年9月。

(责编：胡永秋、吕骞)

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