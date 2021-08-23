金融扶持带动农民增收 拓展农户致富路
“俺的蔬菜大棚今年肯定又是大丰收!俺估算了一下,6个大棚净面积近7亩，按现在的行市，这一季下来至少收入8万多块!”近日，正在自家大棚里忙碌的德州市陵城区西于架村菜农老李，一边给西红柿掐尖打杈，一边兴奋地说道，“还是多亏了咱农商行贷款的及时到位!”不远处，菜农们也正忙着给蔬菜整枝、浇水，脸上洋溢着喜庆的笑容。像老李一样因大棚而丰收致富的菜民还有很多。
近年来，山东德州陵城区政府大力扶持农业发展，西于架村也借助发展东风，着力走品牌化、集约化蔬菜种植发展路线。陵城农商银行抓住时机，客户经理主动上门对接资金扶持事项，这也正是当地村民迫切需要解决的大难题。了解情况后，该行立即组织人员进驻该村办公，进行贷前调查，制定出台利率优惠政策，有针对性地推出“大棚贷”“鲁担惠农贷”等农户贷款产品，切实降低融资成本；通过建设公示栏将信贷申请流程、所需资料、客户经理联系方式给予公布。积极协调蔬菜种植户成立专业合作社，从购种、播种、施肥等实行了统一管理模式，使蔬菜质量更上一个台阶。
同时，借助“整村授信”的契机，陵城农商银行客户经理逐户走访，详细了解当地村民的家庭及生产经营情况，建立起客户信息档案，并对种植蔬菜和有意向经营大棚的客户重点对接，了解其金融需求、发展规划。开展有针对性地送信息、送金融知识、送资金下乡“三送服务”活动，破解资金“瓶颈”，促进农民增收致富，帮助农民早日实现“致富梦、小康梦”。
随着菜农种植规模的不断扩大，陵城农商行依据每个蔬菜种植和销售户的资信状况，为村里的35户农户分别提供扶持贷款，一次性投放贷款200多万元，解决了菜农扩大生产规模的燃眉之急。同时，通过智e购线上商城，采取“线上+蔬菜”模式，在菜农与市场之间架起一座桥梁，解决农民买难、卖难问题。此外，陵城农商银行积极发放基建、春耕等专项贷款，已累计发放贷款400多万元，支持该村农户装修、种植消费需求，使蔬菜种植基地生产条件不断改善。
西于架村只是陵城农商银行支持全区实体经济的缩影之一。近年来，陵城农商银行重点加大对陵城区果蔬种植户的支持力度，发挥产业带动效应，积极打造绿色有机无公害蔬菜品牌和绿色观光农业旅游，做到全产业链循环发展，不断提升品牌效应和经济价值，增加收入。在做好金融服务区域经济发展和支持乡村振兴战略的同时，向全区果蔬种植行业累计发放贷款近3亿元，其中发放大棚贷1800余万元，支持全区新建蔬菜大棚100余座，较好地实现了实体经济与金融互利共赢。（通讯员 孙涛）
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