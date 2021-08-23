原标题：健全质量大数据技术标准 探索产业发展新业态

当前，随着大数据基础设施建设的不断完善，数据挖掘和分析的结果对管理决策的辅助作用可逐步显现。政策面对大数据技术与各行各业的经济活动融合发展的持续支持，政府机关、各事业单位、各类型企业对于大数据应用的需求日益凸显。

近日，由北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”）作为技术牵头单位，中国标准化研究院提供战略发展指导的质量大数据技术标准研究基地，在北京正式揭牌成立。中国标准化研究院副院长邱月明，三维天地总裁金震等相关人员，共同参加了研究基地签约及揭牌仪式。

据悉，三维天地成立于1995年，专注于信息标准化管理、检验检测信息管理、质量大数据分析，以及应用软件产品研发、技术推广、科技成果转化等相关产业。中国标准化研究院隶属于国家市场监督管理总局，是开展基础性、通用性、综合性标准化科研和服务的社会公益类科研机构。

质量大数据技术标准研究基地，通过健全质量大数据技术标准管理体系，开展核心标准研制和实施工作，从而提升标准化工作行业影响力，加强专家人才团队建设及产业示范效应提升等建设。

质量大数据技术标准研究基地致力于，改善监管部门的质量大数据分析手段，提升质量数据分析水平，健全质量监管产业生态体系。同时，协同技术创新与标准制定，探索大数据背景下质量监管领域的标准化工作新模式，创建标准化促进质量链集群化发展的新业态，打造具有质量大数据特色的标准化创新发展之路。

(责编：赵超、陈键)