本报评论员

创新就是生产力，企业赖之以强，国家赖之以盛。在经济社会领域专家座谈会上，习近平总书记强调要以科技创新催生新发展动能，指出实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长，要求大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术，强调这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键。

创新是引领发展的第一动力，抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略，推动我国科技事业发生历史性变革、取得历史性成就，开创了新时代经济社会发展新局面。今天，我国已经成为具有重要影响力的科技大国，科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用日益增强。同时，我国发展还面临重大科技瓶颈，关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变。要实现高质量发展，就必须坚定不移贯彻新发展理念，走创新驱动发展之路，更多依靠科技进步和全面创新，充分发挥科技第一生产力作用。

“十四五”时期我国将进入新发展阶段，国内外环境的深刻变化带来一系列新机遇新挑战。根据我国发展阶段、环境、条件变化，党中央作出了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略部署。在危机并存、危中有机、危可转机的新发展阶段，要加快形成新发展格局，很重要的一条就是以科技创新催生新发展动能。要看到，当前新一轮科技革命和产业变革加速演变，更加凸显了加快提高我国科技创新能力的紧迫性。只有大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，才能下好先手棋、打好主动仗，把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中，重塑我国国际合作和竞争新优势。还要看到，只有进一步夯实创新基础，加快科技成果转化，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，提高产业链供应链稳定性和现代化水平，才能使国内大循环活力更加强劲，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展，打造未来发展新优势。

现在，我国科技实力正处于从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期。要充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，打好关键核心技术攻坚战；紧紧依托我国超大规模市场和完备产业体系，创造有利于新技术快速大规模应用和迭代升级的独特优势，加速科技成果向现实生产力转化，提升产业链水平，维护产业链安全；着力发挥企业在技术创新中的主体作用，使企业成为创新要素集成、科技成果转化的生力军，打造科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系。基础研究是创新的源头活水，我们要加大投入，鼓励长期坚持和大胆探索，为建设科技强国夯实基础。要坚持开放创新，加强国际科技交流合作，大力培养和引进国际一流人才和科研团队，加大科研单位改革力度，最大限度调动科研人员的积极性，提高科技产出效率。

中华民族是勇于创新、善于创新的民族。实践告诉我们，伟大事业都基于创新，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。立足科技创新，释放创新驱动的原动力，让创新成为发展基点，拓展发展新空间，创造发展新机遇，打造发展新引擎，我们就一定能推动中国号航船劈波斩浪、行稳致远，迎来更加光明的发展前景。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 01 版）

(责编：董童、李源)