本报记者 刘诗瑶

原标题：科技创新能力实现新跃升（权威发布）

国新办26日召开新闻发布会，科技部相关负责人围绕加快建设创新型国家、全面支撑新发展格局，总结了“十三五”科技创新成就，介绍了“十四五”科技创新工作的一些部署安排。

科技部部长王志刚用6个“新”总结了“十三五”期间我国科技创新的发展成就。一是系统推进基础研究和关键核心技术攻关，科技创新能力实现“新跃升”。基础研究占研发投入比重首次超过6%。二是全方位推动科技成果进入经济社会主战场，形成高质量发展“新动能”。高新技术企业突破20万家。三是统筹提升科技人才队伍的规模与质量，形成人才快速发展“新态势”。研发人员全时当量超过480万人年。四是深化重点领域科技体制改革，形成创新创业“新生态”。五是积极融入全球创新网络，科技开放合作迈出主动布局“新步伐”。六是迅速开展新冠肺炎疫情科研应急攻关，为应对全球共同挑战作出中国“新贡献”。

面向“十四五”，王志刚表示，要充分发挥科技创新的战略支撑作用。一是围绕推动产业链高端化的问题，加快突破一批关键核心技术，强化前沿技术部署。二是围绕支撑实体经济发展，大规模推进科技成果转化应用。三是围绕保障人民生命健康，加强创新药物等研发应用。四是围绕实现碳达峰、碳中和目标，大力推进污染防治等技术攻关和应用推广。五是围绕提高创新体系整体效能，以激发人才活力为重点，启动新一轮科技体制改革。

科技部基础研究司司长叶玉江介绍了我国基础研究的情况。一是学科发展呈现良好态势，取得了一批重大的原创成果。二是基础研究投入大幅提高。“十三五”期间我国的基础研究经费增长近1倍，预计2020年超过1500亿元。三是支持基础研究发展的政策体系不断完善。四是科研基地建设取得重要进展。

我国科技体制改革有不少进展，开展了“四唯”清理行动，破除科技人才称号与评价结果简单挂钩的做法，为科研人员减负，让他们专心搞科研。王志刚表示，将持续深化改革，坚持改革为了科研人员，坚持改革依靠科研人员，进一步激发人才的创新活力，在“破”的基础上加快构建符合科研规律和人才成长规律的科技人才评价体系等，夯实科技自立自强的人才基础。

谈及“十四五”期间具体改革举措，科技部资源配置与管理司司长解鑫表示，“揭榜挂帅”是“十四五”科技计划项目改革的重中之重。“在疫苗研发项目中，就已经实行了‘揭榜挂帅’的模式，‘榜’就是临床任务批件。拿到批件，分阶段给予支持，调动社会各方面研发力量。”解鑫说，“揭榜挂帅”改革的核心就是要围绕现实紧迫需求来设计研发任务。执行过程中通过“军令状”等改革举措来压实责任，最终用户来考核成果。

2020年企业研发费用加计扣除兑现减免税额超过3500亿元，同比增长约25%。一批具有国际竞争力的创新型企业加快发展壮大。科技部战略规划司司长许倞表示，“十四五”期间，要继续支持北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设；要支持有条件的地区布局建设区域创新中心，并形成区域创新的增长极。

在新冠肺炎疫情防控科研攻关方面，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，我国安排了5条技术路线并行开展研究。目前已经有17个疫苗在开展临床试验，其中7个疫苗进入了Ⅲ期临床试验，4个疫苗已经附条件上市，正在对全国重点人群进行接种。在特效药的研发方面，目前已有7个单一品种和1个联合用药获批开展临床试验。

(责编：曹淼、李源)