本报记者 王斌来 蒋云龙 刘新吾

8月23日，习近平主席向中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会致贺信。习近平主席指出，世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响全球科技创新、产业结构调整、经济社会发展。近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。

重庆连续4年举办中国国际智能产业博览会，推动产业链与创新链深度融合，一批大数据智能化项目落地转化。

“传统芯片里嵌入的是电路，我们嵌入的是光纤。从电芯片到光芯片，速度能提升10倍。”重庆联合微电子中心副总经理郭进说，光芯片运用在自动驾驶领域，将为全产业链智能化发展赋能。眼下，在西部（重庆）科学城，作为重庆市今年新认定的38个市级重点实验室之一，硅基光电子芯片全流程封装测试实验室已经建成。

2020年，重庆数字经济规模达6387亿元，占地区生产总值比重提升至25.5%，跻身全国数字经济第一方阵。今年上半年，重庆智能产业产值同比增长21.6%，高技术制造业和战略性新兴制造业增加值同比分别增长31.9%和30.1%。

技术创新以人工智能为依托，产业升级以智能制造为重点，应用示范以智慧城市为基础……重庆市委和市政府把大数据智能化作为科技创新的主方向，加快数字产业化、产业数字化。截至今年7月底，重庆累计实施3485个智能化改造项目，建成574个数字化车间和105个智能工厂。

大数据智能化领域正成为重庆创新创业的热土。

广东一家企业生产的5G手机，其触屏就来自千里之外的重庆。“我们生产的玻璃屏，供5G设备专用。”重庆鑫景特种玻璃有限公司首席科学家姜宏介绍，研发团队攻克独特工艺和材料配方难题，生产的这款玻璃屏更薄更耐磨，也更适合5G信号穿透。

针对自身创新资源不足、创新能力欠缺的问题，重庆建平台植沃土，不断优化创新生态。2021年成为西部（重庆）科学城建设年，促进科技成果转化“24条”出台，首批6个环大学创新生态圈加快建设……仅今年上半年，重庆新增入库科技型企业4343家，较去年底增长16.47%。

政策环境向好，创新成果频出。重庆桴之科科技发展有限公司研发的77G毫米波车载雷达，综合微波雷达和激光雷达优点，有效提升车辆辅助驾驶性能；重庆华数机器人有限公司掌握了工业机器人控制、驱动、设计、自动化等技术；以“揭榜挂帅”等方式，重庆启动7个产业关键技术攻关项目，开发了一批硬核产品。

同时，重庆坚定走交流合作的科技创新之路。西部（重庆）科学城累计引进新型研发机构43个、培育国家科技创新基地7个；两江协同创新区引进建设高端研发机构35家，签约引进总投资额超900亿元的30余个科技创新项目。

倾力打造智慧重镇，加快建设智慧名城，重庆的大数据智能化应用正在实现由“制造硬、研发软”向“科技强、制造强”转变。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)