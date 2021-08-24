“十三五”时期
我国天然气管道总里程达11万千米
2021年08月24日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者丁怡婷）国家能源局石油天然气司等部门近日公布的《中国天然气发展报告（2021）》显示：我国天然气多元供应体系持续完善，“全国一张网”基本成形。“十三五”时期累计建成长输管道4.6万千米，全国天然气管道总里程达到约11万千米。
天然气增储上产成效显著。“十三五”时期，油气勘探开发总投资1.36万亿元，年均增长7%。2020年，全国天然气产量1925亿立方米，同比增长9.8%，产量增长连续4年超百亿立方米。
天然气消费稳步增长。2020年，天然气消费量3280亿立方米，相比2015年增长1348亿立方米，增幅达70%。“十三五”时期，新增天然气消费量同等量热值的煤炭相比，实现减排二氧化碳5.7亿吨、二氧化硫630万吨。
储气设施建设步伐加快。截至2020年采暖季前，全国储气能力达到234亿立方米，约占天然气消费量的7.2%，比2015年提高2.9个百分点。
天然气产业的高质量发展，也成为拉动投资增长的重要引擎。“十三五”时期，勘探开发、基础设施建设、装备制造及下游利用等天然气行业直接投资约3万亿元。
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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