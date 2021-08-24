前7月
我国软件业务收入同比增长逾两成
2021年08月24日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日公布前7月我国软件业经济运行情况。数据显示：前7月，我国软件和信息技术服务业发展态势平稳，完成软件业务收入51441亿元，同比增长21.4%，近两年复合增长率为14.8%。就利润水平来看，前7月，全行业实现利润总额5838亿元，同比增长12.3%。
软件产品收入增速保持平稳。前7月，软件产品实现收入13402亿元，同比增长17.5%。智能制造、工业互联网等政策利好持续释放，推动工业软件产品收入完成1273亿元，同比增长17.0%。
信息技术服务收入平稳较快增长。前7月，信息技术服务实现收入32744亿元，同比增长24.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4298亿元，同比增长22.8%；电子商务平台技术服务收入4626亿元，同比增长29.3%；集成电路设计收入1289亿元，同比增长31.4%。
信息安全行业稳步发展。前7月，信息安全产品和服务共实现收入883亿元，同比增长21.9%，高出全行业平均水平0.5个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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