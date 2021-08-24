中国—上海合作组织数字经济产业论坛、二〇二一中国国际智能产业博览会开幕
刘鹤宣读习近平主席贺信并致辞
2021年08月24日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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新华社重庆8月23日电 中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会8月23日在重庆开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席，宣读习近平主席贺信并致辞。
刘鹤表示，习近平主席对数字经济以及本次大会高度重视，提出了殷切期望和具体要求，要认真贯彻落实。开放共享、合作共赢是数字经济的内在要求。在上合组织成立20周年之际，各成员国要把握数字化机遇，携手打造开放、包容的发展环境，全面深化务实合作，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。
刘鹤指出，数字经济是中国经济发展的重要动力，凡是善于利用数字技术的地方和行业，发展格局都在发生积极变化，反之则面临较大挑战。要主动顺应发展潮流，大力推动科技创新，大力发展数字经济，加快推动高质量发展。同时也要密切关注数字经济带来的新问题，加强国际合作与交流，进行深入研究和讨论，提出有效解决方案。
刘鹤强调，数字经济发展需要市场化、法治化、国际化的环境，要把制度环境建设作为重中之重。要坚持中国特色社会主义市场经济改革方向，坚持社会主义初级阶段基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，坚持高质量对外开放，坚持依法治国，全面推动经济社会高质量发展、可持续发展。
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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