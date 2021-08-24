人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

中国—上海合作组织数字经济产业论坛、二〇二一中国国际智能产业博览会开幕

刘鹤宣读习近平主席贺信并致辞

2021年08月24日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社重庆8月23日电 中国—上海合作组织数字经济产业论坛、2021中国国际智能产业博览会8月23日在重庆开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席，宣读习近平主席贺信并致辞。

　　刘鹤表示，习近平主席对数字经济以及本次大会高度重视，提出了殷切期望和具体要求，要认真贯彻落实。开放共享、合作共赢是数字经济的内在要求。在上合组织成立20周年之际，各成员国要把握数字化机遇，携手打造开放、包容的发展环境，全面深化务实合作，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

　　刘鹤指出，数字经济是中国经济发展的重要动力，凡是善于利用数字技术的地方和行业，发展格局都在发生积极变化，反之则面临较大挑战。要主动顺应发展潮流，大力推动科技创新，大力发展数字经济，加快推动高质量发展。同时也要密切关注数字经济带来的新问题，加强国际合作与交流，进行深入研究和讨论，提出有效解决方案。

　　刘鹤强调，数字经济发展需要市场化、法治化、国际化的环境，要把制度环境建设作为重中之重。要坚持中国特色社会主义市场经济改革方向，坚持社会主义初级阶段基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，坚持高质量对外开放，坚持依法治国，全面推动经济社会高质量发展、可持续发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月24日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
央行易纲：促进实际贷款利率下行 小微企业综合融资成本稳中有降
　　人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲今日主持召开了金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。易纲表示，下一步要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降。…
中国首次火星探测任务成功金银纪念币来了！8月30日发行
　　人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2021年8月30日发行中国首次火星探测任务成功金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部