本报北京8月23日电 （记者贺勇）2021年全国节能宣传周23日正式启动。今年的宣传周是我国第三十一个全国节能宣传周，于8月23日至29日举办，主题为“节能降碳，绿色发展”。

8月23日，国家发展改革委、北京市人民政府“云”上启动2021年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周。“云”启动仪式系统梳理、集中展示了“十三五”以来我国节能降碳工作的主要成效及碳达峰、碳中和重点工作进展，并开展了3项线上活动。

一是重点行业企业节能降碳承诺。国家发展改革委组织开展重点行业企业节能降碳承诺活动。部分有代表性的企业自觉承担节能降碳主体责任，作出节能降碳自愿承诺。二是百项节能降碳标准提升活动。国家发展改革委会同有关部门加快推动节能降碳标准制修订工作。“十四五”期间，将围绕能耗限额、产品设备能效等强制性国家标准及碳排放核查核算标准等加快制修订百项节能降碳标准，提升我国节能降碳标准水平，逐步实现国际领跑。三是北京市开展相关活动。首都少先队员发出反食品浪费、减塑倡议，展示相关公益宣传作品，广泛开展反食品浪费、塑料污染治理宣传。

在全国节能宣传周期间，国家发展改革委会同有关部门开展了一系列“云”上活动，普及节能降碳知识。各地区、各部门围绕“节能降碳，绿色发展”主题，结合实际组织开展具有地方特色和行业特点的宣传活动，推动全民节能。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)