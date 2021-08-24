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7月份

我国外汇市场供求基本平衡

2021年08月24日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月23日电  （记者葛孟超）国家外汇管理局近日公布了7月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，7月，银行结汇2147亿美元，售汇2049亿美元，结售汇顺差98亿美元；银行代客涉外收入5124亿美元，对外付款4941亿美元，涉外收付款顺差183亿美元。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月我国外汇市场供求基本平衡。从主要指标表现看，银行结售汇和非银行部门涉外收支均呈现顺差，规模分别为98亿美元、183亿美元，均低于上半年月均水平，表明外汇收支及外汇供求更加均衡。

　　“当前，全球疫情仍在持续演变，世界经济不平衡复苏，外部环境更趋复杂严峻。但我国经济持续稳定恢复，发展动力不断增强，金融市场双向开放稳步推进，外汇市场成熟度进一步提升，将为我国外汇收支形势平稳发展提供有力支撑。”王春英说。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月24日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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