本报记者 罗珊珊

商务工作，联通国内国外，贯通城乡市场，关系千家万户，在全面建成小康社会的伟大进程中发挥了积极作用。8月23日，国新办举行新闻发布会介绍了有关情况。

扩大内需，推动形成强大国内市场

“我国已成为全球第二大消费市场、第一贸易大国，利用外资和对外投资都稳居世界前列，参与全球经济治理能力不断加强，有力促进了经济繁荣、社会发展、民生改善。”商务部部长王文涛表示，我国商务工作取得了历史性成就，发生了历史性变革。

党的十八大以来，商务部坚定实施扩大内需战略，推动形成强大国内市场。从规模看，2012—2020年，我国社会消费品零售总额从20.6万亿元增长到39.2万亿元，年均增长约8.4%。从结构看，人民群众的消费水平和生活品质有了很大提升，服务消费快速增长。消费升级步伐加快，新业态、新模式层出不穷。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，外贸推动经济稳定发展。2020年，我国外贸规模已达4.6万亿美元，国际市场份额达14.7%，创下历史新高，带动就业1.8亿人左右。党的十八大以来，外贸累计贡献了11%的财政总收入，外汇储备保持在3万亿美元左右，有力保障了我国的国际收支平衡。

外资企业是我国全面建成小康社会的重要参与者、见证者和贡献者。外资企业以占市场主体2%的比重，带动了约4000万人就业，占全国城镇就业人口的1/10，贡献了我国1/6的税收，2/5的进出口。党的十八大以来，我国吸引外资总体规模保持增长态势，近4年来，引资规模稳居全球第二。2020年，在全球外资下降40%的背景下，中国引资逆势增长4.5%。

帮助贫困地区产业发展、农民就业和增收

发挥商务优势，重点打好五方面“组合拳”，有力有效帮助贫困地区产业发展、农民就业和增收。

深入推进电商进农村综合示范项目，实现了国家级贫困县全覆盖。据不完全统计，电商扶贫已累计带动771万农民就地创业就业，带动了618.8万贫困人口增收。

深入实施“百城万村”家政扶贫，组织家政服务企业与国家级贫困县进行对接，建设了31个家政劳务输出基地，累计带动贫困地区新增就业超过85万人。

对外劳务扶贫拓宽就业渠道。组织对外劳务合作企业与贫困地区对接。近些年，累计从贫困地区向境外派出14.6万人，人均年收入超过10万元。

产业扶贫扩大了市场空间。组织系列产销对接活动，累计实现签约采购金额420亿元，开展消费扶贫，拓宽农产品销售渠道。

边贸扶贫以开放促脱贫。积极推动完善边贸政策，推动边贸多元化发展，累计带动50万贫困人口脱贫增收。

当前，乡村振兴新篇章已全面开启，商务部将继续统筹推动商务资源下沉。在流通提升方面，加强脱贫地区县乡村三级物流体系建设，完善农产品流通骨干网络，加强产销精准对接，实施“数商兴农”工程。在开放合作方面，优化提升广交会帮扶工作，推动加工贸易梯度转移，开展“百企入边”行动等，搭建脱贫地区开放合作平台。在就业拓展方面，实施“家政兴农”行动，建设家政劳务区域品牌，继续帮助外派劳务，促进脱贫人员稳定就业。

推动共建一带一路走深走实

中国积极推动与世界各国共同发展、共同繁荣。8年来，共建“一带一路”取得了丰硕成果。

贸易畅通不断深化，推动了资源要素的高效流动和优化配置。中国积极扩大进口各类产品，发展跨境电商等新业态新模式，推动建设海外仓，推进中欧班列、陆海新通道等贸易大通道建设，高标准建设自由贸易区网络。2013—2020年，中国与沿线国家货物贸易额累计达9.2万亿美元。

投资合作持续提升，构建了互利共赢的产业链供应链。2013—2020年，中国对沿线国家直接投资累计达1360亿美元，沿线国家在华新设企业累计达2.7万家，实际投资累计约600亿美元。

合作项目落地见效，深化了互联互通的伙伴关系。机制平台建立健全，打造了开放合作的宽广舞台。抗疫合作有力有效，书写了构建人类命运共同体的生动实践。

商务部将提升贸易质量，创新投资合作，完善平台机制，推动共建“一带一路”高质量发展，不断走深走实。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)