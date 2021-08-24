本报北京8月23日电 （记者林丽鹂）4月以来，“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市曝出食品安全问题，引起社会广泛关注。8月23日，国家市场监督管理总局举办新闻通气会，公开上述6起群众关注的食品安全案件查处情况。

上述6起案件的查处从四个方面着力体现“四个最严”：一是不仅强调核查涉事门店，也注重全面排查同品牌所有门店。二是不仅强调聚焦单独门店，也注重强化总部管理。三是不仅强调严惩涉事门店，也注重处罚到人。四是不仅强调惩处涉事企业，也注重追查上下游和同行业各有关企业。下一步，市场监管部门将对暴露出的问题冒头就打，对违法者实行最严厉的处罚，让违法者付出代价。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 10 版）

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