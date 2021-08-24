本报记者 李林宝

在广东省惠州市良井工业园区，企业车间里一片忙碌。南方电网广东电网公司工作人员何志强步履匆匆，奔走于园区内各家企业的生产车间和配电房，针对企业新增的电气化厂房配电设备、流水线的运行方式和流程工艺进行优化，最大限度提高能源利用率。

为确保企业产能“跑得快”，惠州良井供电所帮企业进行节能诊断，为园区降低综合能耗8%—12%，实现节电效益60余万元。

今年以来，南方电网聚焦群众用电问题开展“我为群众办实事”专题实践活动，让党员成为服务标兵，不断优化电力营商环境、提升供电服务水平，满足人民群众的用电需求。

响应群众用电需求

今年3月，广东电网清远供电局党委理论学习中心组与广清产业园党工委就“如何加快构筑坚强可靠的电网，不断优化电力营商环境”进行讨论，并联合走访多家企业，详细解答用电问题，并收集企业的用电报装需求。

“时间就是效益，供电部门7天就完成了用电报装工作，项目还在施工，电就已经送到门口了。这让我们对后续的用电增容服务也很放心。”福瑞杰新材料有限公司负责人廖泽说。

清远连山供电局还与当地全国人大代表和市、县、镇级代表，召开“听民声、征民意，推进连山十件民生实事”专题座谈会。通过各级人大代表的“牵线”，供电局收集到对连山农网改造升级等方面工作的8项意见和建议，快速响应群众的用电需求。

目前，广东电网主动满足群众用电需求，大力推广“南网在线”智慧营业厅，积极探索“基础+增值”用电用能新业态，努力做好群众用电业务办理“一次都不跑”。1—7月，已为114.1万户居民或企事业客户办理了新增用电。

提供贴心便利服务

东莞南方中集物流装备制造有限公司是一家集装箱生产企业，去年4月后订单量的迅速增多导致用电量骤然增大。今年1—5月，企业用电量达到去年同期的1.6倍，成本压力一下子增大许多。

东莞凤岗供电服务中心了解到这一情况后，由客户经理为企业量身打造供电方案，通过业扩延伸投资累计为企业节约1150万元。疫情防控期间，客户经理还为企业推荐最优的基本电费计收方式，大大降低了客户用电成本。

为更好地服务老年人客户，广东电网出台《关爱老年人等特殊群体优抚服务举措》，从营业厅、客户经理、远程渠道三方面定制12项服务措施，切实为老年人等特殊群体提供更贴心便利的服务。

与此同时，南方电网于6月1日起在广东正式实施居民阶梯电价“一户多人口”政策。广东满5人及以上的居民家庭可享受更优惠的阶梯电价政策。符合政策条件的居民家庭，可以直接在网上快速办理，也可前往附近电网营业厅窗口办理，审核通过后，即可享受相关优惠。

助力美丽乡村建设

近年来，广东省高州市大力推进乡村振兴，发展文化旅游，村落变成了景点，今年还将建成荔枝博览馆。

去年3月，高州供电局就成立党员服务队，为博览馆建设提供专门用电服务。“从选址开始，我们就参与进去，了解博览馆规模，协助变压器选址、线路规划，申请用电报装绿色通道。”服务队队员罗文扬说。

不仅如此，面对乡村旅游快速增长的用电需求，高州供电局还成立了党员突击队，全力推动高州市根子镇线路改造。目前已迁移7处线路，新建、改造9个台区，点亮了美丽乡村的灯火。

乡村振兴也离不开科技支撑。广东电网加快建设现代农村电网，大力推进以自愈为目标的配网自动化建设，运用自动化开关，实现线路故障停电可自动通过其他10千伏线路进行转供电的功能，将故障复电时间缩短至两分钟内。

肇庆市德庆县是个山区县，电网网架相对薄弱。“充分调研后，我们决定用‘书记结对项目’，推动配网自动化的应用。”德庆供电局党委书记黎卫文说。

“书记结对项目”由县区局党委书记和市局相关部门党支部书记结对共同完成，推动业务攻坚。截至目前，德庆供电局的“书记结对项目”已完成了线路自愈技术改造67条。其中，为德庆贡柑省级现代农业产业园供电的10千伏大琅线率先完成了改造，园区农户人均增收5000元，同时带动了全县近半种植户实现增收。

《 人民日报 》（ 2021年08月24日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)