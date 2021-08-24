上线以来，累计成交额近四亿元
全国碳市场总体交易价格稳中有升
2021年08月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海8月23日电 （记者田泓）全国碳排放权交易市场7月16日正式上线以来，截至8月23日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量逾794万吨，累计成交额3.93亿元。总体交易价格稳中有升、市场运行平稳，但成交量有待进一步激活。
全国碳市场碳排放配额以48元/吨起步，目前最高成交价61.07元/吨，最低成交价48.00元/吨，价格波幅相对平缓。
全国碳市场第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖约45亿吨二氧化碳排放量。上海环境能源交易所有关负责人表示，全国碳市场运行初期，交易主体以重点纳管企业为主，交易品种为碳配额现货，交易方式以协议转让和单向竞价为主，市场整体交易量不大。
据介绍，全国碳市场当前交易规模不大的原因：一是市场刚开，入市企业数量较少；二是除了参与过地方碳市场的企业外，大多数企业对碳市场不熟悉，缺乏碳管理经验。
据了解，为提高交易规模，上海环交所将推出相应措施，包括推动更多企业积极入市，提高交易频率，加快碳资产管理能力建设和培训。未来，交易所将完善制度体系，扩大市场覆盖面，引入合格投资人入市；探索建立流动性提供商机制；优化分配机制，逐步增加有偿发放；稳步推进产品创新，推出期货交易，形成多层次产品市场。
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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