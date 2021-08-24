2019年以来
甘肃完成治沙588万亩
2021年08月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州8月23日电 （记者付文）记者从甘肃省政府新闻办获悉：自2019年以来，甘肃全省完成防沙治沙综合治理588万亩，超额完成规划目标，防沙治沙工作取得了阶段性成果。
甘肃是全国沙化土地分布大省，也是我国重要的生态安全屏障和遏制风沙危害的战略前沿阵地。甘肃省沙化土地面积1217万公顷，占全省总土地面积的28.6%，涉及8个市（州）24个县（市、区）。
为推动全省防沙治沙工作，甘肃省作出了关于“打好防沙治沙阵地战”的战略决策和部署，制定出台《甘肃省关于打好防沙治沙阵地战的指导意见》，坚持规划先行，科学治沙，重点工程带动。《指导意见》明确提出了全省防沙治沙阵地战总体目标：自2020年至2025年，全省完成沙化土地综合治理面积1035万亩，沙区生态状况明显改善。今年7月，甘肃省人大常委会修订发布了《甘肃省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》，进一步保障防沙治沙者合法权益、强化部门职责。
《 人民日报 》（ 2021年08月24日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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